Thuisarts.nl breidt medisch-specialistische informatie uit

Thuisarts.nl ontwikkelde onder meer een reeks teksten over radiologische onderzoeken, over de CT-scan, echo, MRI en röntgenfoto’s. Patiënten krijgen antwoorden op vragen als: Hoe gaat het onderzoek? Hoe bereid ik mij voor? Is het schadelijk? Zoals gewoonlijk op Thuisarts.nl worden de antwoorden kort, bondig en in eenvoudige taal uitgelegd.

Medisch-specialistische aandoeningen

In 2018 sloten NHG, de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Patiëntenfederatie Nederland (PFN) een structurele samenwerking om informatie over medisch-specialistische aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld toe te voegen aan Thuisarts.nl. In eerste instantie werden in 2019 zo’n 35 medisch-specialistische aandoeningen toegevoegd, met de ambitie dit snel uit te breiden.

Inmiddels wordt bij alle medisch-specialistische richtlijnen patiëntinformatie ontwikkeld voor Thuisarts.nl. Ook bij de publicatie van COVID-19-leidraden worden teksten op Thuisarts.nl gerealiseerd. Het Kennisinstituut van de Federatie ontwikkelt deze teksten samen met de wetenschappelijke verenigingen, met financiering vanuit Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De patiëntinformatie is gebaseerd op de bestaande wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, medisch specialisten en de ggz.

Merendeel Nederlanders kent Thuisarts.nl

Thuisarts.nl telt zo’n met 65 miljoen bezoeken per jaar. De website had in de eerste helft van 2020 tussen de 5 en 5,5 miljoen unieke bezoekers per maand. De top drie van meest ingevoerde zoektermen bestond uit corona, blaasontsteking en vaginaal bloedverlies. Bijna twee derde van de Nederlanders kent de website inmiddels en van hen heeft ruim twee derde de site voorafgaand aan een huisartsbezoek bezocht.

De website werd gelanceerd in maart 2012 en is sinds 2016 naar eigen zeggen de grootste onafhankelijke publiekswebsite voor gezondheidsinformatie in Nederland zijn. Bijna alle huisartsen zouden Thuisarts.nl tijdens hun consult gebruiken of hun patiënten er naar verwijzen. In september 2020 heeft initiatiefnemer NHG ook een Engelstalige variant gelanceerd onder de naam GPinfo.nl voor Engelstalige internationals in Nederland.