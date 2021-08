Thuisbehandeling voor patiënten met hartfalen in Gelre

Gelre ziekenhuizen en thuiszorgorganisatie Vérian startten vlak voor de zomer in de regio Apeldoorn een pilot met de thuisbehandeling voor hartfalen. Na een opname en observatie in het ziekenhuis, die doorgaans tussen de 24 en 48 uur duurt, krijgen patiënten die daarvoor in aanmerking komen, de mogelijkheid om thuis verder behandeld te worden.

Dagelijkse thuisbehandeling

Ter voorbereiding op de thuisbehandeling sluit een gespecialiseerd verpleegkundige van Vérian het infuus met een pomp aan die thuis wordt ingezet om het vocht afdrijvende medicijn toe te dienen. De benodigde cassettes met de medicatie worden door de apotheek van het ziekenhuis bereid en aan de afdeling geleverd. Die zorgt voor de overdracht aan de thuiszorg.

Tijdens de thuisbehandeling wordt de patiënt dagelijks bezocht door een verpleegkundige van Vérian. Die voert diverse controles uit en plaatst indien nodig een nieuw infuus. “Ik vind het mooi om deze zorg ook thuis aan te kunnen bieden. Patiënten hebben aangegeven blij te zijn dat deze mogelijkheid hen wordt geboden, zodat zij na de opname snel weer naar huis kunnen en bij hun dierbaren kunnen zijn”, vertelt Carolien van der Meent, gespecialiseerd verpleegkundige bij Vérian.

Wanneer deze ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ pilot succesvol blijkt, dan wordt de thuisbehandeling van patiënten met hartfalen over een paar maanden ook in de regio Zutphen uitgerold, in samenwerking met een andere thuiszorgorganisatie. Eind vorig jaar hebben de Noordwest Ziekenhuisgroep en zorgorganisatie Omring twee succesvolle pilots uitgevoerd voor het thuis behandelen van patiënten met hartfalen.

Samenwerking Gelre en Vérian

De thuisbehandeling valt, net als behandelingen in het ziekenhuis, onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog. Het ziekenhuis heeft voor de samenwerking met Vérian een hartfalenteam opgezet bestaande uit verpleegkundigen hartbewaking. De zorg voor de patiënt met hartfalen wordt door dit team opgezet en wanneer de behandeling is afgerond voeren zij ook het eindgesprek bij de patiënt thuis. Indien nodig, bijvoorbeeld op verzoek van de cardioloog of de verpleegkundige van Vérian, komen zij tijdens de behandeling ook bij de patiënt thuis.

Dit is onderdeel van de nauwe samenwerking tussen Gelre ziekenhuizen en thuiszorgorganisatie Vérian. De verpleegkundigen van Vérian hebben korte lijnen met de verpleegkundige van het hartfalenteam en de cardioloog en overleggen of de behandeling voldoende is of aangepast moet worden. “Wij hebben als gespecialiseerde thuiszorg verpleegkundigen een scholing gekregen van de verpleegkundigen hartbewaking van Gelre ziekenhuizen. Op deze manier hebben we de nodige kennis overgedragen gekregen om deze specifieke zorg thuis te kunnen leveren”, aldus Carolien van der Meent.