Thuismonitoring kankerpatiënten van WZA breder ingezet

Zorgverleners kunnen met de thuismonitoring inclusief aangepaste lastmeter in de app hun patiënten thuis begeleiden. Ook bevat de app zelfzorg e-coaching en lessen die zijn gemaakt met informatie van patiëntenplatform kanker.nl. Ziekenhuizen die mee willen doen, kunnen zich inschrijven via een speciale website en worden virtueel geholpen om de dienst snel op te starten.

Thuismonitoring kankerpatiënten WZA

Het WZA gebruikt sinds eind vorig jaar thuismonitoring middels Onco-Connect en heeft in september van dit jaar de tweede versie ervan geïntroduceerd. Met het programma in de Thuismeten-app van Luscii begeleidt het ziekenhuis kankerpatiënten tijdens hun behandeling met chemotherapie. Die begeleiding bestaat uit het voorzien in de juiste informatie op het juiste moment, het monitoren van klachten en het leveren van zorg op het moment dat het nodig is. Versie 2.0 is persoonlijker in gebruik en beter afgestemd op de behoefte van de gebruiker, aldus het ziekenhuis.

Onco-Connect was een initiatief van oncologieverpleegkundige Annemiek Visser en internist-oncoloog Peter Nieboer die zo hun patiënten op afstand begeleiden. De Luscii app bevraagt patiënten over lichamelijke of geestelijke klachten, bijvoorbeeld door chemotherapie. Als er iets is, vraagt de app zelf door wat er aan de hand is. Detecteert het platform zorgwekkende waarden of achteruitgang, dan wordt de eigen zorgverlener geïnformeerd. Er is dan contact via berichten, beeldbellen of via de koppeling met chat-dienst BeterDichtbij. Dit moet onnodig ziekenhuisbezoek en -opnames voorkomen.

Lange trajecten

“Wij krijgen veel vragen over Luscii voor oncologie”, aldus Freek Baars van Luscii. “Toch duren trajecten lang omdat er vaak eerst budget gevonden moet worden. Die tijd is er nu niet terwijl juist de noodzaak voor patiënten er wel is. Om dit te doorbreken, deelt Wilhelmina Ziekenhuis Assen hun Luscii-programma en wij maken Luscii tijdelijk gratis voor ziekenhuizen.”

Ziekenhuizen krijgen volgens Baars virtueel hulp met opstarten. Een onbeperkt aantal patiënten en zorgverleners kan dan gebruik maken van de app. Na drie maanden is er een evaluatie. Het ziekenhuis besluit dan of zij de dienst blijft gebruiken of niet. Freek: “Wij helpen zo deze ontwikkeling te versnellen terwijl het voor een ziekenhuis de ideale manier is thuismonitoring in de praktijk te proberen.”