BeterDichtbij in gebruik genomen bij WZA

De BeterDichtbij app is al enige maanden uitgetest op de poliklinieken KNO, Chirurgie en Kindergeneeskunde. De ervaringen waren positief, waarna besloten is de app voor alle patiënten toegankelijk te maken. Patiënten die er vragen over hebben, of hulp nodig hebben de het installeren van de app op hun mobiele telefoon of tablet, kunnen terecht bij het Infoplein Digitale Zorg, in de centrale hal van het WZA, zo laat het ziekenhuis weten.

Het Wilhelmina Ziekenhuis is het 22e ziekenhuis dat voor sommige of alle afdelingen BeterDichtbij in gebruik neemt. Vorige week maakte de onderneming achter de app bekend dat cliënten van Rivas gynaecologie, KNO en logopedie sinds 26 november de mogelijkheid hebben om te appen met hun arts via BeterDichtbij. Onder de Rivas Zorggroep valt het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem. Komend voorjaar gaan ook andere specialismen van Rivas BeterDichtbij aanbieden.

BeterDichtbij: laagdrempelige vragen

De BeterDichtbij-app bestaat sinds 2016 en is een app waarmee patiënten vragen kunnen stellen aan het ziekenhuis. Dat kunnen bij het WZA algemene vragen zijn – zoals over bezoektijden, parkeren of over MijnWZA – die medewerkers van de receptie beantwoorden. Patiënten kunnen ook meer persoonlijke vragen aan een zorgverlener over behandeling of klachten. Zij krijgen na een polibezoek hiervoor een actievatiecode per sms.

Lianne Holtmaat, projectcoördinator bij het WZA, noemt de app veilig en betrouwbaar. “Het is een laagdrempelige manier voor de patiënt om contact te leggen met zijn of haar zorgverlener. Het vervangt telefonisch of persoonlijk contact niet, maar het kan wel een waardevolle toevoeging zijn.”

Het grote voordeel is volgens Holtmaat dat de patiënt een vraag kan stellen op het moment dat het hem goed uitkomt. De patiënt krijgt binnen drie dagen antwoord. Handig is ook dat het gesprek weer na te lezen is. “Bij spoedvragen moet de patiënt natuurlijk net als anders bellen.”