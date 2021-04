Thuismonitoring patiënten met maculadegeneratie in CWZ

In het CWZ worden momenteel ongeveer 1500 patiënten met maculadegeneratie behandeld. Om een goed beeld van de vordering van de ziekte te kunnen vormen moeten deze patiënten letterlijk gezien worden. Met de nieuwe thuismonitoring app kan dat deels nu ook op afstand.

“Vaak komen patiënten hier voor een eerste diagnose. Ze krijgen in korte tijd veel informatie te verwerken, die vaak lastig is om te begrijpen, want het oog zit heel ingewikkeld in elkaar. Thuis begint pas na een tijdje alles te bezinken. Dan komen patiënten met vragen over waarop ze kunnen letten, wat ze zelf kunnen doen of wanneer ze aan de bel moeten trekken. Vorig jaar zijn we daarom gestart met een verpleegkundig spreekuur. Patiënten ervaren dat heel positief”, vertelt verpleegkundige en doktersassistent bij de oogkliniek Esther de Pee.

Met monitoring op tijd erbij

Er zijn twee vormen van maculadegeneratie, een zogenoemde natte vorm die op zich goed te behandelen is met medicatie. Dat geldt niet voor de droge vorm. Hier is nog geen medicatie voor en het is een aandoening waarbij het netvlies heel langzaam verouderd. “Je kunt je voorstellen dat we deze patiënten vaak moeten zien en goed in de gaten willen houden om er op tijd bij te zijn en goed te kunnen behandelen. Deze groep instrueren wij goed op welke symptomen zij kunnen letten. De CWZ Thuis app voor thuismonitoring maculadegeneratie kan hen hierbij goed ondersteunen”, aldus Esther.

Speciaal voor deze groep patiënten is de CWZ Thuis – maculadegeneratie app een zeer welkome ontwikkeling. Zij blijven middels thuismonitoring letterlijk beter in beeld van de oogkliniek. De patiënten kunnen via de app twee oogtesten uitvoeren. Eén waarbij ze naar een punt in een raster kijken en aangeven of ze de lijnen hierin recht of krom zien. En één waarbij ze korte zinnen moeten lezen. De resultaten worden vervolgens in de app ingevuld. Artsen en verpleegkundigen in de oogkliniek kunnen die resultaten ook inzien en direct ingrijpen wanneer daar aanleiding toe is. Daarnaast stuurt de app zelf ook een waarschuwing als de resultaten afwijken van hetgeen verwacht wordt.

Patiënten die kampen met maculadegeneratie worden in het CWZ nu ook op afstand gemonitord (Foto: CWZ)

Uniek voor maculadegeneratie

De app voor het monitoren van maculadegeneratie is ontwikkeld door medewerkers van de oogkliniek, in samenwerking met de afdeling medische informatie technologie (MIT) van het CWZ, oogarts Niels Crama en Luscii. Samen hebben zij met CWZ Thuis – maculadegeneratie een, voor Nederland, unieke app gecreëerd.

“Patiënten met maculadegeneratie zijn vaak op leeftijd. We hebben de app van tevoren met een aantal van hen getest. Het was verrassend dat deze patiënten hiermee digitaal goed overweg konden. Ze vonden het gebruik van de app heel makkelijk en laagdrempelig”, vertelt Esther.

Tegelijk met de app voor thuismonitoring van maculadegeneratie heeft CWZ nog twee andere CWZ Thuis apps gelanceerd. Een app voor de thuismonitoring van patiënten met neusbijholteontsteking en een CWZ Thuis app voor ‘inflammatory bowel disease’ (IBD) die patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa thuis kunnen gebruiken. Eerder dit jaar startte CWZ ook al met de thuismonitoring van patiënten met ernstige astma.