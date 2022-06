Thuismononitoring: ‘Anders investeren in relatie met patiënt’

In het Erasmus MC kunnen kwetsbare patiënten met primaire immuundeficiënties sinds begin dit jaar kiezen voor thuismonitoring. Het gaat om patiënten die normaal gesproken om de drie of zes maanden op het spreekuur komen. Samen met collega’s monitort Dalm patiënten met de app van Luscii op afstand. Zij krijgen op geregelde tijden vragenlijsten toegestuurd en afhankelijk van de uitslag – groen, oranje of rood – volgt wel of niet actie vanuit het ziekenhuis.

“We hopen hiermee beter zorg op maat te kunnen bieden”, vertelt Dalm in de komende ICT&health editie nr. 3. “Voorheen gingen we uit van conventies: een patiënt met een bepaald ziektebeeld komt automatisch met een bepaalde frequentie langs op de poli. Maar als patiënten goed zijn ingesteld op therapie, weinig klachten hebben en niet ziek zijn, dan kunnen ze misschien wel een keertje overslaan. Daarmee creëer je ruimte om mensen met wie het niet goed gaat, wat vaker te zien.”

Eerste verbeteringen thuismonitoring

De eerste maanden van de pilot stemmen positief. En de eerste verbeteringen zijn ook al doorgevoerd. “Sommige mensen bleken het gevoel te hebben dat ze de vragenlijst voor ons invullen”, zegt Dalm. “Ze zijn gewend aan onderzoeksvragenlijsten. Dan vul je ook iets in en hoor je niet direct iets terug. In dit geval is het anders: als wij zien dat het sein op groen staat nadat een patiënt de vragen heeft ingevuld, weten wij dat contact niet nodig is. Maar de patiënt heeft toch behoefte aan terugkoppeling, ook al ziet hij zelf in de app dat de uitslag goed is.”

Reden om nu meer standaardantwoorden aan de app toe te voegen. “Al is het maar om te laten weten dat we de vragenlijst hebben ontvangen en dat we hebben gezien dat er geen actie nodig is”, benadrukt Dalm. “Het is misschien een kleinigheid, maar wel een belangrijke. Eén van de risico’s van thuismonitoring is dat patiënten op termijn gaan afhaken. Dus moeten we blijven investeren in de relatie met de patiënt, op een andere manier dan voorheen.”

