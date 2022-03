Tjongerschans steunt patiënten bij regelen machtiging

Tjongerschans biedt een speciale dienst aan in samenwerking met DigiD waarmee álle patiënten vanaf 16 jaar een naaste een machtiging kunnen geven. Zo kan een familielid of vriend óók in het patiëntenportaal (mee)kijken. De machtigingsvoorziening is een initiatief van de overheid, waar Tjongerschans als eerste ziekenhuis aan deelneemt. Eerder kon alleen een mentor of curator gemachtigd worden na toestemming van de behandelend arts.

Patiënten van de poli Geriatrie van Tjongerschans konden al langer eenvoudig een vrijwillige machtiging regelen voor een familielid of bekende. Nu kunnen dus op initiatief van de overheid álle patiënten die minder digivaardig zijn of anderszins hulp nodig hebben, gebruikmaken van de machtigingsdienst van Tjongerschans.

Veilig en snel geregeld

De machtiging geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor één afgebakende digitale dienst. Met de DigiD-voorziening kan deze op een veilige en eenvoudige wijze worden geregeld. Voor patiënten onder de 16 jaar is deze mogelijkheid er (nog) niet, maar voor hen kan de bestaande machtigingsvoorziening van Tjongerschans zelf worden gebruikt.

Hoe werkt de machtiging?

De patiënt regelt de machtiging zelf met de persoon van zijn of haar keuze. Beiden gaan naar de website www.machtigen.digid.nl. Vervolgens worden alle stappen van de aanvraag doorlopen. Als dit afgerond is, kan de gemachtigde precies hetzelfde als de patiënt op het patiëntenportaal. Voorbeelden zijn het starten van een e-consult, het invullen van vragenlijsten en het maken van een afspraak.

Meer initiatieven digitale ondersteuning

Digitale toegang tot patiënteninformatie is een belangrijk thema in de zorgsector. Er zijn dan ook tal van initiatieven omtrent PGO’s en patiëntenportalen om informatie voor patiënten of naasten beter te ontsluiten. De machtigingsdienst van Tjongerschans is een goed voorbeeld. Een ander mooi voorbeeld van digitale ondersteuning was er in april 2021, toen alle patiënten van ARQ Centrum’45 via een PGO of patiëntportaal toegang kregen tot hun zorginformatie. ARQ stelt een van de eerste instellingen binnen de ggz-sector te zijn die hiertoe overgaat. De informatie wordt beschikbaar gesteld via een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of patiëntportaal Quli (eveneens als PGO beschikbaar). Patiënten kunnen hun informatie inzien, beheren, opvragen én delen. Dit moet hen meer regie geven over hun behandeling, wat kan leiden tot een sneller en beter behandelresultaat.