Toegankelijke technologie begint bij de mensen die haar gebruiken

Een onduidelijke knop of onverwachte foutmelding kan tijdens het reizen voor veel stress zorgen. Voor mensen met een beperking kan zo’n digitaal obstakel betekenen dat zelfstandig op pad gaan moeilijker wordt. Hoe voorkom je dat technologie die ondersteuning moet bieden, juist een nieuwe drempel opwerpt? Voor Mila Chorbadzhieva en Tim Hulshof, oprichters van start-up Vink, begint het antwoord bij de doelgroep: ontwikkel vanaf het eerste idee samen met ervaringsdeskundigen.

Bij hun reisbegeleider-app betrekken zij onder meer Jaheed, ervaringsdeskundige bij het project Technologie scouts. Zijn ervaringen helpen zichtbaar te maken waar gebruikers vastlopen en wat zij nodig hebben. Dat vraagt om een hele andere aanpak dan achteraf controleren of een app werkt voor de doelgroep. Tim hierover in ICT&health 5: “Het is veel eenvoudiger om een ingewikkelde app te bouwen dan om een eenvoudige app te maken die voor iedereen werkt.”

Eigen aannames loslaten

Eigen aannames loslaten is daarbij essentieel, benadrukt Mila: “Je moet als ontwikkelaar en ontwerper niet te verliefd worden op je eigen ideeën.” In workshops onderzoekt Vink samen met ervaringsdeskundigen welke momenten tijdens een reis spanning of onzekerheid veroorzaken. Tijdlijnen, stickers, tekeningen en concrete scenario’s helpen om ervaringen en digitale frustraties bespreekbaar te maken. Door feedback direct op een scherm te verwerken, zien deelnemers bovendien hoe hun inbreng het ontwerp verandert.



Goede co-creatie vraagt ook om passende omstandigheden. De ene deelnemer heeft extra uitleg of meer tijd nodig, de andere een andere werkvorm. Vraag daarom wat iemand nodig heeft om mee te kunnen doen. Gelijkwaardigheid en ruimte voor kritiek zijn daarbij cruciaal: wie het gevoel krijgt dat de professional alles beter weet, zal minder makkelijk aangeven wat niet werkt.

Structurele samenwerking

Die samenwerking hoort volgens Mila en Tim structureel te zijn, met tijd en budget voor ervaringskennis. Blijven testen en aanpassen helpt om technologie te laten aansluiten bij nieuwe situaties en behoeften. De mogelijke opbrengst reikt verder dan één doelgroep: duidelijke taal, overzichtelijke informatie en minder prikkels kunnen het gebruik voor iedereen prettiger maken.



Jaheed vat het uitgangspunt samen: “Niets over ons, zonder ons. Betrek ons vanaf het begin, maak tijd, werk gelijkwaardig samen en erken dat mensen met een beperking experts zijn in hun eigen leven.”

Lees het volledige artikel in editie 5, 2026 van ICT&health, die op 23 oktober verschijnt.