Adelante presenteert innovatie in kinderrevalidatie

Adelante Kind & Jeugd heeft tijdens het European Congress of Pediatric Physical Therapy (EUPPT) in Stockholm workshops en praktijkvoorbeelden op het gebied van kinderrevalidatie gepresenteerd. Het tweejaarlijkse congres brengt internationale professionals samen om kennis en onderzoeksresultaten over kinderfysiotherapie uit te wisselen. De bijdragen van Adelante richtten zich op de toepassing van wetenschappelijk onderzoek en innovatie in de revalidatiepraktijk. Adelante Kind & Jeugd was samen met het Kenniscentrum vertegenwoordigd.

Tijdens het congres presenteerden medewerkers van Adelante Kind & Jeugd drie onderwerpen rond behandeling en onderzoek in de kinderrevalidatie. De eerste workshop ging over Functional Gaming, waarbij spelvormen worden ingezet binnen revalidatietrajecten. Lidia Caponi, Carolien Kamps, Eline Lommerse, Eugene Rameckers, Ingrid van der Veer en Ryanne Lemmens bespraken de wetenschappelijke onderbouwing en toepassing aan de hand van casussen, interactieve werkvormen en discussies. Omdat deze aanpak nog beperkt wordt toegepast in de Europese kinderrevalidatie, trok de workshop belangstelling van internationale deelnemers.

Megapower-training

De tweede workshop stond in het teken van de Megapower-training. De medewerkers van Adelante verzorgden deze samen met Liesbeth Vulpen en Rijk Dersjant, onderzoekers van de Power2Walk-studie uit Amsterdam. De 80 tot 90 deelnemers kregen uitleg over de training en konden de methode tijdens de interactieve sessie zelf ervaren.

In een minisymposium presenteerden Ingrid van der Veer en Eugene Rameckers, samen met de Universiteit Hasselt, de resultaten van een zesdaags, intensief balansprogramma voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). De resultaten wijzen erop dat het programma kan bijdragen aan verbeteringen in balansvaardigheden en het functioneren van deze kinderen.

Spelenderwijs oefenen en behandelen

De inzet van games binnen de kinderrevalidatie sluit aan bij eerdere ontwikkelingen op het gebied van spelenderwijs oefenen en behandelen. ICT&health schreef augustus vorig jaar over de aanpak van Adelante Kind & Jeugd, waar Impact Gaming wordt ingezet om kinderen met een motorische beperking doelgericht en met meer plezier te laten oefenen. Daarbij staat het behandeldoel centraal en wordt de inzet van games wetenschappelijk onderbouwd.

Ook elders wordt onderzocht hoe gametechnologie revalidatie kan ondersteunen. Zo beschreef ICT&health in maart van dit jaar de ontwikkeling van de RevSim, een combinatie van beweging, gaming en virtual reality waarmee patiënten in een virtuele omgeving kunnen trainen. Beide voorbeelden laten zien hoe technologie en revalidatiebehandeling samenkomen in nieuwe behandelvormen.