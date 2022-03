Treant deelt datagedreven technologie met Erasmus MC

Een delegatie van Erasmus MC met onder andere hoofd IC Diederik Gommers is bij Treant Zorggroep op bezoek geweest. Reden: kennisnemen van de state of the art datagedreven technologie die de Zorggroep gebruikt. In het bijzonder systemen omtrent capaciteitsmanagement en andere datagedreven kennis konden rekenen op grote belangstelling. Op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen ging het specifiek over datagedreven werken en de koppositie die Treant op het gebied van het gebruik van technologie heeft.

Koppositie datagedreven werken

Treant Zorggroep bestaat uit drie ziekenhuislocaties en zeventien centra voor wonen en zorg. Op het gebied van datagedreven werken heeft Treant een koppositie. Erasmus MC heeft met name interesse in de systemen omtrent capaciteitsmanagement van Treant. Om die reden bezocht een speciale delegatie van Erasmus MC Treant. Onder meer hoofd IC Diederik Gommers maakte deel uit van die delegatie en later sloot ook Joke Boonstra aan, lid van de raad van bestuur van Erasmus. “Indrukwekkend en erg interessant! Met de opgedane kennis kunnen we ook binnen onze organisatie aan de slag”, liet de delegatie weten.

Whiteboard overbodig

Het oude vertrouwde whiteboard is bij Treant overbodig geworden. De zorgorganisatie heeft onder meer het Treant Control Center opgezet en het Ward Control Center (WCC). Het WCC is een bijzonder touchscreen op de Acute Opname Afdeling. Op dit touchscreen kan info over een patiënt en de dienstdoende verpleegkundige snel en eenvoudig worden ingezien en ingevoerd.

Het WCC werkt met name zo goed omdat het samen met verpleegkundigen wordt ontwikkeld. Zij konden nuttige ideeën en praktische zaken aandragen en voelden zich zo ook meer betrokken. Diederik Gommers: ‘Vaak zie je dat iets van bovenaf bedacht en doorgevoerd wordt. Binnen Treant is het initiatief juist vanuit de verpleegkundigen gekomen en is de handschoen samen met hen opgepakt. Dat vind ik erg mooi om te zien.’

Datagedreven zorg in opmars

Verschillende zorgorganisaties maken in de praktijk net als Treant en Erasmus MC werk van datagedreven zorg. Een goed voorbeeld vinden we bij Stichting Philadelphia. Philadelphia biedt begeleiding aan mensen met een beperking. Het gaat om cliënten die uniek zijn en in meer of mindere mate ondersteuning of dagbesteding nodig hebben.

Dat gebeurt op vele verschillende woonlocaties. In zo’n grote organisatie is het essentieel dat de juiste informatie bij de juiste persoon terechtkomt. Stichting Philadelphia zet daarom expliciet in op datagedreven zorg. Business intelligence analisten van de zorgorganisatie willen de data-uitwisseling optimaliseren. Inmiddels zijn er in de organisatie locatiedashboarden met nuttige info voor zorgmedewerkers. Ook wordt met meerdere kleine experimenten gewerkt aan het omzetten van data in info zoals met behulp van incontinentiemateriaal dat voorzien is van sensoren.