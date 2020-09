Treant plaatst halve knieprothese met hulp robot

Treant telt drie ziekenhuislocaties en 17 instellingen voor zorg en wonen in de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal. De robot-geassisteerde operatie vond plaats op de locatie Bethesda in Hoogeveen. Orthopeden Gerben Bulthuis en Olaf Verhoof plaatsten samen met hun team een halve en een hele knieprothese met behulp van de Navio-robot. Volgens Treant was er sprake van een primeur in Nederland.

Ondersteuning met robot

Operaties worden steeds vaker met ondersteuning van robots uitgevoerd. Denk aan chirurgische ingrepen bij darmkanker, vervanging van het netvlies of gynaecologische kankeroperaties. Belangrijke redenen zijn de grotere nauwkeurigheid, ontlasting van de chirurg en het op grotere schaal mogelijk maken van delicate operaties.

Bij de operatie zoals hierboven beschreven, wordt knie eerst met behulp van speciale sensoren digitaal in kaart gebracht en getoond op het beeldscherm. Daarbij wordt ook gekeken hoe de knie reageert tijdens buigen en strekken. Als de specialisten tevreden zijn over stabiliteit en bewegingen van de knie, gaan zij over tot het maken van de juiste zaagvlakken.

De orthopeed houdt tijdens de operatie de frees in de hand en bedient deze met die hand. Tegelijk stuurt het systeem de bediening aan om de voorbereidingen zo precies mogelijk te laten verlopen. Via de computer kan de orthopeed tijdens de operatie op een scherm continu de positie van het onderbeen, bovenbeen en de chirurgische instrumenten volgen.

Foutmarge halve millimeter

”Het nieuwe systeem helpt ons om nauwkeuriger te werken, zowel in het geval van verwijdering van bot als bij plaatsing van een halve knieprothese”, vertelt Bulthuis. Omdat de robot extra informatie geeft over de vorm en stabiliteit van de knie, hoeft de specialist alleen het noodzakelijke bot weg te halen. Deze accurate wijze van plaatsing van de protheses helpt ook het aantal hersteloperaties beperken. De foutmarge bedraagt volgens Treant slechts een halve millimeter.

Orthopeden Gerben Bulthuis en Olaf Verhoof. Foto: Treant.

De nieuwe operatiemethode wordt in de eerste periode gebruikt voor het plaatsen van een halve knieprothese. Later zullen de totale knieprotheses volgen. In de toekomst verwachten beide orthopeden ook oude, bestaande knieprotheses te gaan vervangen met behulp van de nieuwe techniek.