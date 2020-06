Operatierobot Xi voert nu ook darmkankeroperaties uit

De toegevoegde waarde van de operatierobot is met name merkbaar op momenten dat chirurgen tegen de grenzen van een normale kijkoperatie aanlopen. “Met de robot kan je het dan nét beter zien, het weefsel beter en makkelijker ‘opspannen’, omdat er een extra hand is. Die van de robot. Het Catharina Ziekenhuis is een landelijk verwijscentrum voor darmkanker. Dan moet je de patiënt ook alles kunnen bieden op het gebied van behandelingen. De robot is hier nu aan toegevoegd”, aldus chirurg Johanne Bloemen.

Voordeel operatierobot bij darmkanker

Voor de operatie van patiënten met darmkanker heeft een kijkoperatie, zolang dat technisch mogelijk is, de voorkeur boven het volledig ‘open leggen’ van de buik. Voor de patiënt is een kijkoperatie dan ook veel minder belastend. “We bekijken altijd per patiënt wat de beste optie is, met de inzet van de robot hebben we operatief nu alles in huis”, aldus dr. Bloemen.

Een van de grootste voordelen van het gebruik van de operatierobot is het extra zicht dat daarmee geboden wordt. Chirurg Johanne Bloemen zegt hierover: “Bij endeldarmkanker opereer je vaak in het kleine bekken, de ruimte is daar beperkt, net als het zicht. De robot is door zijn bewegingsvrijheid en het 3D zicht van grote meerwaarde. Je kunt veel meer inzoomen op het te opereren gebied. Ook voor de chirurg is er een extra voordeel. Je opereert namelijk zittend. Hierdoor is er veel minder overbelasting van nek, schouders en rug.”

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten en het Catharina Ziekenhuis is een van de specialistische centra voor zowel de opsporing en behandeling van (endel)darmkanker en het landelijke verwijscentrum voor complexe vormen van endeldarmkanker. Daarom wordt binnen het Catharina ook veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van de behandelmethoden voor deze vormen van kanker. Het inzetten de Da Vinci Xi robot is een van die verbeteringen.

Robotchirurgie trend

Met de uitbreiding van het aantal ‘robotchirurgie ingrepen’ haakt het Catharina aan op de trend waarbij steeds meer chirurgie-afdelingen de inzet van robotchirurgie uitbreiden. Zoals de aanschaf van een tweede operatierobot bij het Bravis waardoor ook andere chirurgische ingrepen met behulp van een robot kunnen worden uitgevoerd.

De afgelopen periode zijn vergelijkbare voorbeelden hiervan, onder andere bij het UMCG en het Rotterdamse Oogziekenhuis. Begin dit jaar voorspelde hoogleraar robotchirurgie Jelle Ruurda (UMC Utrecht) nog dat robotchirurgie snel en fors gaat groeien.

Subsidie voor innovatief onderzoek

Het Catharina Ziekenhuis ontving onlangs een subsidie van drie miljoen euro van ZonMw voor de verbetering van de zorg voor patiënten met darmkanker. Met dat geld worden onder andere een aantal innovatieve onderzoeken gestart die als doel hebben de prognose van de meest agressieve vorm van endeldarmkanker te verbeteren. Ook wordt een landelijk netwerk opgericht voor onderwijs, onderzoek en het delen van kennis op dit gebied.