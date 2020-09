Tweede subsidieronde Zorg voor Innoveren gestart

De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Met de subsidie van 5.000 euro kan de aanvrager een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de zorg.

Zorginnovaties sneller laten landen

De opschaling- en implementatie subsidie is bedoeld voor innovaties die leiden tot arbeids- en kostenbesparing, de kwaliteit van de zorg verbeteren en/of de kwaliteit van de patiënten of cliënten verbeteren. Het primaire doel van Zorg voor Innoveren is het beter en sneller laten landen van innovaties in de zorg.

Om een aanvraag te kunnen doen binnen deze subsidieregeling, moet je een zorgaanbieder zijn die valt onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz of de Jeugdwet. Ook zorginnovatoren kunnen een aanvraag indienen, maar zij moeten dit wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder. Binnen deze oproep kan voor onder andere de volgende vragen en onderwerpen de hulp en ondersteuning ingehuurd worden van een externe coach:

Je wilt een innovatie implementeren maar weet niet hoe of waar te beginnen

Je wilt hulp en ondersteuning bij het opschalen van de geïmplementeerde zorginnovatie

Je wil meer gebruikers of klanten vinden voor jou innovatie

Enkele tips voor aanvragers van de subsidie:

Definieer jouw implementatie/opschalingprobleem zo scherp mogelijk en vertaal dat naar heldere doelen. Jouw hulpvraag moet aansluiten bij de doelstelling en taken van de coach.

Stel bij je aanvraag één specifieke implementatievraag; in een mogelijk volgende ronde kan je een nieuwe vraag stellen.

Vraag verschillende offertes op neem voldoende tijd om een goede match te vinden met een coach.

Alle voorwaarden rondom de subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching kunnen nagelezen worden in de subsidieoproep.

Tweede subsidieronde

In totaal zullen in 2020 en 2021 vijf rondes voor de subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching plaatsvinden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen, volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De eerste ronde werd, na grote belangstelling, eerder afgesloten dan gepland omdat het maximaal aantal aanvragen al bereikt was.

Behalve de Implementatie- en opschalingscoaching biedt Zorg voor Innoveren een centraal aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. De website heeft een kennisbank met informatie over het innovatieproces en een loket waar direct een vraag over zorginnovatie gesteld kan worden.