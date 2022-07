UMCG: AI analyseert razendsnel conditie patiënt

Kunstmatige intelligentie is aan een opmars bezig in de zorgsector. AI helpt onder meer bij het analyseren van oogproblemen. Tevens wordt AI meer en meer ingezet om tumoren tijdens een operatie zichtbaar te maken. Radiologen worden bij het analyseren van beelden ook steeds vaker ondersteund door kunstmatige intelligentie. Een sterk voorbeeld is de software die radioloog Alain Viddeleer ontwikkelde om de lichaamssamenstelling van patiënten, zoals de spier- en vetverdeling, snel in kaart te brengen.

Spiermassa in beeld met CT-scan

Een radioloog kan nu ook al met behulp van een CT-scan de spiermassa in het lichaam bepalen. De CT-scan maakt een afbeelding van een dwarsdoorsnede van het lichaam, een zogeheten ‘plak’ waarop het spier- en vetweefsel goed te zien is. Radiologen bepalen de spiermassa door de ‘plak’ handmatig in te tekenen op de computer. Om nauwkeurige metingen te krijgen moet het intekenen bovendien door gespecialiseerde personen worden gedaan.

Radioloog Alain Viddeleer heeft om dit tijdrovend proces te vermijden samen met zijn collega’s een computerprogramma ontwikkeld dat volledig is geautomatiseerd en wordt ondersteund door AI. De onderzoekers trainden dit programma met 10 miljoen beelden uit 7.000 patiënten en onderzochten hoe accuraat de metingen waren. Het innovatieve computerprogramma wordt nu nog voor onderzoeksdoeleinden ingezet, maar kan in de toekomst radiologen goed ondersteunen. Tevens kan het snel analyseren van spier- en vetverdeling patiënten helpen om inzicht te krijgen in hun leefstijl.

Software met AI

Hoe snel de nieuwe software werkt blijkt uit de cijfers zoals gepresenteerd op de website van UMCG. ‘Een radioloog doet gemiddeld per patiënt vijf minuten over een meting, terwijl het computerprogramma in één keer honderden patiënten binnen enkele seconden kan analyseren. Dit gebeurt met een nauwkeurigheid van 99 procent in vergelijking met een ervaren radioloog. De tool biedt zo mogelijkheden om veel sneller te werken en om het vaststellen van de spiermassa als standaardmeting bij CT-scans uit te voeren.’

Het meten van de algehele spiermassa van patiënten is belangrijk omdat dit een onafhankelijke maat is voor de conditie van de patiënt. Het is bekend dat patiënten met weinig spiermassa een groter risico lopen op complicaties bij zware operaties. Maar ook gegevens over de verdeling van het lichaamsvet kunnen belangrijk zijn omdat die verdeling invloed heeft op het verloop van ziekten zoals corona.