Unilabs rondt overname diagnostisch lab Saltro af

In november 2019 werd bekend dat Saltro per 1 januari 2020 toe zou treden tot Unilabs. De krachtenbundeling was volgens Saltro noodzakelijk om de komende jaren te kunnen blijven investeren in innovatie. Door de stap garandeert Saltro tevens de continuïteit, zowel voor zorgprofessionals en zorgvragers die gebruik maken van de diensten van Saltro als voor de medewerkers. In 2018 werd het eveneens Nederlandse Medlon onderdeel van Unilabs.

Voortrekkersrol in Covid-strijd

“Wij heten Saltro van harte welkom in de Unilabs-familie’, stelt Michiel Boehmer, Directeur en COO bij Unilabs in een persbericht. “Saltro werkt intensief samen met partners en heeft een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om het leveren van hoogwaardige diagnostiek en het investeren in veelbelovende segmenten zoals betrouwbare zelftesten en oplossingen voor point of care testing. De afgelopen tijd heeft Saltro samen met hun Nederlandse partners een voortrekkersrol ingenomen in de strijd tegen COVID-19.”

Esther Talboom-Kamp, bestuursvoorzitter bij Saltro, onderstreept nog eens ervan overtuigd te zijn dat de toetreding tot Unilabs een belangrijke stap is in de richting van de noodzakelijke innovatie en ontwikkeling in de diagnostiek. “We kijken ernaar uit onze dienstverlening richting onze klanten, zowel zorgvragers als zorgprofessionals, voort te zetten. Unilabs is een sterke internationale speler en richt zich net als Saltro op geïntegreerde diagnostiek en de mogelijkheid voor patiënten om via innovatieve technologieën de regie over hun zorg in eigen hand te nemen. De corona-pandemie laat overduidelijk zien hoe belangrijk het is de patiëntenzorg verder te digitaliseren.”

Saltro werkt aan opvangen tweede golf

In ICT&health 4 gaat Saltro dieper in op de impact van de coronacrisis. Er wordt bij de organisatie hard gewerkt aan voorbereidingen om de verwachte tweede coronagolf op te vangen: voorraden aanleggen, vergroten testcapaciteit, trainen medewerkers, inrichten veilige afnamelocaties, afstemmen met landelijke en regionale ketenpartners. Bij de voorbereidingen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de ervaringen van de eerste golf.

Belangrijkste lesson learned is dat de IT-infrastructuur in de zorg danig te wensen overlaat, vertelt Helma Kniest-de Jong, klinisch-chemicus bij het diagnostisch lab. “De digitale koppelingen met aanvragers, ziekenhuizen en andere partijen waarmee we samenwerken zijn niet goed genoeg. Te veel zaken, zoals patiëntgegevens, codes en uitslagen moeten handmatig worden ingevoerd of doorgebeld. Dat leidt tot fouten en kost veel tijd en geld.”

Integratie in Unilabs

Nicolas Ploquin, Regional Director voor de Benelux, Frankrijk en Spanje bij Unilabs, gaat er samen met de teams uit Nederland aan werken om Saltro te integreren in de Unilabs-familie. Samen gaan zij de Nederlandse activiteiten vormen tot een organisatie van wereldklasse waarin de deskundigheid van beide Nederlandse dochters volledig tot hun recht komen.