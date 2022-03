Veilig digitaal communiceren in de geboortezorg

Het veilig en effectief uitwisselen van gegevens in de geboortezorg is belangrijk. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind. VIPP Babyconnect ondersteunt de geboortezorg bij het realiseren van veilige digitale informatie uitwisseling. Eindgebruikers spelen daarbij een sleutelrol en in negen regio’s wordt nu gewerkt om dit in de praktijk optimaal te realiseren. Daarmee is er een landelijke dekking en zijn alle partijen in heel Nederland hiermee inmiddels bezig.

Eindgebruiker staat centraal

De juiste informatie op het juiste moment bij de cliënt of zorgverlener. Daar werken de actoren gezamenlijk aan. De geboortezorg draait om netwerkzorg ofwel samenwerking tussen cliënten, zorgverleners en zorgspecialismen. Om veilige digitale gegevensuitwisseling in te realiseren, is betrokkenheid van de eindgebruikers nodig.

In vier landelijke eindgebruikersgroepen beslissen en denken onder meer cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten mee over digitale gegevensuitwisseling. De ultieme droom: de eindgebruikers regisseren veilige digitale gegevensuitwisseling.

Interactieve routekaart

De weg naar veilige digitale gegevensuitwisseling is vastgelegd in een interactieve routekaart. Hierin is zichtbaar wat er al is gerealiseerd en welke stappen het komende jaar nog worden gezet. De kaart laat de mijlpalen zien en ook de samenhang tussen verschillende thema’s. Nu de subsidies zijn toegekend, de regionale partnerschappen zijn gevormd en de eindgebruikersgroepen actief zijn, is het in 2022 tijd voor de implementatie.

Versnellen digitale uitwisseling geboortezorg

De regionale partnerschappen binnen het VIPP-programma voor geboortezorg willen samen met het programma VIPP Babyconnect graag de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg versnellen. Zij doen dit voorafgaand aan een verwacht besluit over aanvullende financiering door de Tweede Kamer in mei 2022.

De implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in vraagt volgens de initiatiefnemers voor de komende drie jaar een aanvullend bedrag voor dekking van materiële kosten voor infrastructuur en gebruik. Zij willen niet wachten op de vertraagde afhandeling hiervan. Het landelijk programmabureau zal in de eerste helft van 2022 een aantal projecten extra ondersteunen in een versnelling van hun voorbereidingen voor toepassing van standaard digitale gegevensuitwisseling.