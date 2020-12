Venture Challenge brengt zorginnovaties sneller naar kliniek

De Venture Challenge wordt gehouden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie is sinds dit jaar in handen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in samenwerking met de topsector Life Sciences & Health. Doel van de Challenge is het ondersteunen van startende ondernemers in life sciences en hen zo te helpen hun wetenschappelijke vinding sneller naar de markt te krijgen. De Venture Challenge is daarmee een soort snelkookpan voor beginnende ondernemers met kansrijke zorginnovaties voor de gezondheidszorg van de toekomst.

SLAM Ortho en PacingCure

Een van de winnaars, SLAM Ortho, ontwikkelt sensortechnologie voor botboormachines. Voor chirurgen is geen nauwkeurige meetapparatuur beschikbaar om ervoor te zorgen dat wanneer zij een plaatje op een gebroken bot moeten schroeven het boorgat altijd de juiste diepte heeft. Wanneer dat niet opgemerkt wordt, kan een tweede operatie nodig zijn. Met behulp van een laser kunnen chirurgen veel nauwkeuriger boren, met het juiste gat voor de gebruikte schroeflengte. Daardoor kunnen operaties niet allen nauwkeuriger, maar ook sneller verlopen en hoeft een patiënt niet terug te komen.

De tweede winnaar, PacingCure ontwikkelde biologische pacemakers. Met behulp van gentherapie kunnen hartproblemen behandeld worden met een preciezere, op de patiënt afgestemde, aanpak. Met deze veel effectievere therapie kunnen ook patiënten behandeld worden die nu nog als ‘onbehandelbaar’ bestempeld worden. PacingCure werd opgericht door Geert Boink, klinisch cardioloog in het Amsterdam UMC, Hanno Tan en Osne Kirzner.

In totaal deden dit jaar elf startups mee aan de twee edities. Die hadden vanwege corona een wat aangepaste vorm.

Kortere time to market voor zorginnovaties

Zoals voor veel uitvinders ligt de grootste uitdaging vaak bij het naar de markt brengen van zorginnovaties. En dat geldt al helemaal voor medische vindingen. Medische technologie is omgeven met veel regulering en aan toelating gaat veel (klinisch) onderzoek vooraf. Het vinden van samenwerkingspartners en vooral investeerders is dus een vereiste.

“De Venture Challenge heeft ons nu in korte tijd geholpen om ook onze propositie te verfijnen en de businesscase richting investeerders scherp te krijgen. Het was goed om te worden gecoacht vanuit de blik van investeerders en andere mensen die veel ervaring hebben met innoveren in de gezondheidszorg. De coaches forceerden ons te focussen op wat écht belangrijk is, welke waarde we willen toevoegen. We hebben daar echt een aantal grote stappen in gemaakt”, vertelt Bart Kölling van SLAM Ortho.

“Dankzij de Venture Challenge hebben we belangrijke stappen kunnen zetten op weg naar een volwaardige onderneming, met een eigen lab buiten de universiteit. We zijn zelf natuurlijk vooral gefocust op het leggen van de wetenschappelijke basis. En hoewel we zelf ook best affiniteit hebben met de zakelijke en commerciële kant, helpt het zeker als een coach je door dit proces heen loodst”, aldus Geert Boink van PacingCure.

Sirius Pintuition, een vinding van Sirius Medical waarmee tumoren in de borst tijdens operaties makkelijker te lokaliseren zijn, was een van de winnaars van de Venture Challenge in 2017. Eerder dit jaar werd bekend dat hun zorginnovatie het benodigde CE-keurmerk gekregen had om de zorgmarkt te kunnen betreden.

Venture Challenge 2021

De volgende editie van de Venture Challenge is in het voorjaar van 2021. Startende ondernemers in de life sciences die hun wetenschappelijke vinding naar de markt willen brengen, kunnen zich tot en met 12 januari kandidaat stellen voor die volgende editie. Na sluiting van de inschrijving bepaalt het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) op basis van het honoreringsadvies van de adviescommissie welke teams worden toegelaten. Er is per ronde plaats voor maximaal zes teams.

De najaarseditie van 2020 was vanwege corona deels online. Afhankelijk van de situatie rondom de coronapandemie zal de komende editie mogelijk ook in aangepaste vorm plaatsvinden.