Vergoeding bij telefonisch consult voor Belgische artsen

De regeling is met onmiddellijke ingang van kracht geworden. Er zijn twee gevallen waarbij artsen een vergoeding voor medische adviezen via een telefonisch consult krijgen.

voor een triage en oriëntering van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19

voor de continuering van de zorg voor anderen. En dan in het bijzonder mensen met chronische aandoeningen die door de Covid-19 richtlijnen niet meer in staat zijn zelf naar de huisarts te gaan.

Gisteren besloot de Nederlandse Zorgautoriteit, in het kader van de Covid-19-crisis, de regels voor digitale consulten zoals beeldbellen te verruimen.

Ondersteuning zorgverleners

Het Riziv kijkt ook naar andere manieren om andere zorgverleners te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19. “Er wordt op dit moment zeer veel gevraagd van onze artsen. Zij werken dag en nacht in de strijd tegen Covid-19. Het is belangrijk dat ze daar ook correct voor vergoed worden, en dat brengen we in orde met deze regeling. Het Riziv bekijkt momenteel hoe we onze andere zorgverleners kunnen ondersteunen, want ook zij leveren uitzonderlijke inspanningen in de strijd tegen Covid-19″, zegt Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Telefonisch consult, attest per post

Alle artsen kunnen medisch advies geven via de telefoon. Wanneer blijkt dat er een ziekteattest nodig is, dan kan die per post naar de betreffende patiënt verstuurd worden. Recepten voor medicatie worden digitaal naar apothekers gestuurd. De vergoeding van 20 euro is gelijk aan het honorarium voor de telefonische consult. De patiënt hoeft zelf dus niets te betalen.

Artsen factureren rechtstreeks aan het ziekenfonds via de derdebetalersregeling. Om patiënten zo goed mogelijk op te vangen, kunnen huisartsenwachtposten zich nu ook continu bemannen, zowel overdag als ‘s nachts. De personeelskosten die daarmee gemoeid zijn kunnen ook bij het Riziv gedeclareerd worden.

Zorgverleners met vragen over medisch advies per telefoon en/of de terugbetaling van zorg in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be.

De situatie rondom de uitbraak van het Covid-19-virus heeft binnen en buiten de zorg het besef versneld doen groeien dat e-health toepassingen juist nu van groot belang kunnen zijn. Zowel voor het verlichten van de werkdruk als het beperken van de verspreiding van het virus.