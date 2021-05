Virtuele rondleiding bewoners verpleeghuizen in Rijksmuseum

“Voor het KPN Mooiste Contact Fonds staat het stimuleren van sociaal contact al veertien jaar op één”, zegt Mark Versteegen, directeur van het fonds. “Dat doen we met verschillende projecten. Nu mensen niet naar buiten kunnen, brengen wij buiten naar binnen. Als hoofdsponsor van het Rijksmuseum laten we hen genieten van een prachtige virtuele rondleiding door het museum met 4K-beelden.”

Virtuele rondleiding

Na afloop van het virtuele bezoek kunnen de bewoners en studenten samen napraten over de kunstwerken die zij zojuist gezien hebben. Dit jaar krijgen in totaal zo’n 3.000 ouderen in verpleeghuizen in heel Nederland een virtuele rondleiding door het Rijksmuseum. De bijeenkomsten vinden plaats in huizen waar bewoners en medewerkers gevaccineerd zijn tegen COVID-19.

Sinds de heropening in 2013 is KPN hoofdsponsor van het Rijksmuseum. In die hoedanigheid draagt KPN structureel bij om het museum – vooral digitaal – voor iedereen toegankelijk te maken. KPN levert naast een jaarlijkse financiële bijdrage alle diensten op het gebied van telefonie, dataverkeer en ICT voor het Rijksmuseum.

KPN heeft verder bijgedragen aan de ontwikkeling van de Rijksmuseum app. Met deze app kunnen mensen ook zonder een daadwerkelijk bezoek de collectie van het museum bekijken. Via het KPN Mooiste Contact Fonds nodigt KPN kwetsbare groepen uit voor een bezoek aan het museum. Gasten worden hierbij begeleid door KPN medewerkers, die zich vrijwillig inzetten voor het goede doel. Dit jaar gebeurt het bezoek dus virtueel.

Tegengaan eenzaamheid

Het Mooiste Contact Fonds wordt al langere tijd ingezet om ouderen en zieken in contact te brengen met hun omgeving. Zo biedt KlasseContact elk jaar langdurig zieke kinderen de mogelijkheid om lessen te volgen met de rest van de klas. Langdurig zieke kinderen volgen bij KlasseContact hun lessen via een laptop die verbonden is met een ICT-set in de klas, de KPN Klasgenoot. Dankzij deze techniek kunnen zieke leerlingen blijven meedoen aan de lessen en via woord en beeld met hun docenten en klasgenoten communiceren.

In maart 2018 lanceerde het KPN Mooiste Contact Fonds tijdens de Autismeweek samen met Stichting Papageno een muziek-app die kinderen met autisme onderling en met hun muziektherapeut moet verbinden. Stichting Papageno is opgericht door Jaap en Aaltje van Zweden. Verder werkt het fonds van KPN samen met de Nederlandse Hartstichting. In 2017 kwamen beide partijen met een app voor kinderen met een hartaandoening. Binnen de app worden onder meer ervaringen uitgewisseld, blogs en vlogs geschreven.