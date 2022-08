Virtuele thuiszorg: 12% meer cliënten helpen per fte

Virtuele thuiszorg werkt goed volgens de Leliezorggroep. Recente cijfers liegen er in ieder geval niet om. In een onlangs gepresenteerde rapportage valt te lezen: ‘Dankzij de inzet van een totaalpakket aan innovaties in de thuiszorg kan de Lelie zorggroep structureel meer cliënten helpen per medewerker. Het aantal cliënten per voltijdbaan (fte) in de thuiszorg steeg van 5,66 in 2020 naar 6,34 in 2021.’

Ofwel: de Leliezorggroep kan 12% meer cliënten helpen per fulltime job! De cijfers komen uit een periode waarin er nog veel verzuim was vanwege het coronavirus. Bij een lager verzuim zou de doelmatigheidswinst waarschijnlijk nog groter zijn geweest. Men verwacht dan ook dat het aantal cliënten per fte in de toekomst verder kan stijgen.

Innovatieve mogelijkheden

Die indrukwekkende efficiencyslag met virtuele thuiszorg kan gemaakt worden omdat liefst 40% van de cliënten één of meer vormen van virtuele zorg gebruikt. Meestal in combinatie met fysieke zorg, hoewel inmiddels 15% vrijwel alleen nog maar gebruik maakt van innovatieve zorg. Het brede aanbod van de Leliezorggroep in het kader van het programma ‘VirtueleZorg’ is indrukwekkend. Mogelijkheden zijn onder meer: een slim zorghorloge, een GPS-tracker met alarmfunctie, thuismeten en sensoren in de woning die helpen signaleren als de gezondheid achteruitgaat. Tevens is er uitgebreide aandacht voor thuismonitoring doordat cliënten beschikken over een bloeddrukmeter en een weegschaal.

Virtuele zorg goed geregeld

Maar er zijn meer slimme vernieuwingen die virtuele zorg beter mogelijk maken. De Nettie Goedgeregeld App helpt mensen om regeltaken te verdelen over familie, vrienden, buren en andere mantelzorgers. Tevens kan er via beeldbellen contact worden gemaakt met een welzijnscoach en kunnen cliënten overleggen over hun situatie en gezondheid. Voor de medewerkers werkt het volgens betrokkenen ook goed. ‘Onze ervaring is dat inzet van digitale zorg bij een goede implementatie juist geen extra werkdruk hoeft te geven, maar de werkdruk kan verlichten. Dit komt omdat er minder piekmomenten zijn. De zorg kan door de inzet van technologie beter verspreid worden over de dag en het hoeft niet allemaal per se meer om acht uur ’s morgens, bijvoorbeeld omdat de cliënt zelf al medicatie heeft ingenomen met behulp van een slim apparaat.’

Mix fysieke en virtuele zorg

In de praktijk blijkt dat mensen dankzij een uitgekiende virtuele en fysieke mix van thuiszorg vaak langer thuis kunnen blijven wonen. Met name bij alleenstaande cliënten ontstaan er door de digitale opties meer oplossingsrichtingen en kan virtuele zorg echt het verschil maken tussen thuis blijven wonen of opgenomen worden. De virtuele keuzemogelijkheden verlichten dus niet alleen de druk op de zorg, maar geeft de cliënt óók meer autonomie. Uiteraard wordt per cliënt tijdens intakegesprekken bekeken welke virtuele hulpmiddelen wel of niet geschikt zijn, want niet iedereen kan bijvoorbeeld even goed uit de voeten met digitale applicaties.

Israël sterk in virtuele zorg

“De resultaten laten zien dat de inzet van virtuele zorg een van de belangrijke kansen is om de kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod te dichten”, zegt Hendrik Jan van den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep. Van den Berg was onlangs op studiereis naar Israël waar hij met vijftig zorgbestuurders zicht kreeg op de mogelijkheden van virtuele zorg. Israël is op dit gebied al veel verder dan Nederland, dus hij kwam terug met flink wat nieuwe ideeën. Op de website van de Leliezorggroep zegt hij: “Dat geeft hoop voor de toekomst. We blijven onderzoeken hoe we de zorg slimmer en beter kunnen organiseren voor onze cliënten én medewerkers. De komende tijd blijven we aandacht vragen voor vernieuwende mogelijkheden om de zorgkloof te dichten.”