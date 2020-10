VWS: geen potentieel privacy-probleem CoronaMelder

De Volkskrant meldde afgelopen dinsdag dat GGD-medewerkers een groen vinkje kunnen zien als besmette personen een waarschuwingsmelding via de CoronaMelder-app deelden met hun nauwe contacten. Zo konden zij gebruikers geruststellen dat het versturen gelukt was. Sommige gebruikers wisten dit namelijk niet zeker vanwege vertaalproblemen in sommige besturingssystemen. In theorie zou een GGD-medewerker iemand kunnen overtuigen of zelfs dwingen om diens verzamelde codes van nauwe contacten te uploaden.

Privacyrisico ‘middelhoog’

De functionaliteit staat beschreven in een rapport van de non-profitconsultant Radically Open Security (ROS). Dit beveiligingsbedrijf werd samen met een aantal andere externe partijen door het ministerie van VWS ingehuurd om de app en bijbehorende technologie onder de loep te nemen. De ROS gaven aan het privacyrisico als ‘middelhoog’ in te schatten. Hun onderzoek was al afgerond voordat de CoronaMelder-app en de bijbehorende spoedwet begin september in de Tweede Kamer werd behandeld en goedgekeurd.

Privacy-deskundige Brenno de Winter, ingehuurd door VWS, stelde tegenover Nu.nl dat de functie in de test noodzakelijk was om te controleren of de app werkt, inclusief de mogelijkheid voor gebruikers om hun contacten door te geven dat ze met corona besmet zijn. Sinds de start van de test in vijf GGD-regio’s zouden er via de app 60 meldingen zijn gemaakt van een coronabesmetting. De app is sinds de lancering circa 1,2 miljoen maal gedownload.

Verder uitstel CoronaMelder

De invoering van de CoronaMelder-app ter ondersteuning van het onder druk staande bron- en contactonderzoek van GGD’s is diverse malen uitgesteld. Eerst was de introductiedatum 1 september, later werd het halverwege tot eind september.

Nu is de verwachting dat de app half oktober landelijk beschikbaar komt. De Eerste Kamer behandelt de spoedwet naar verwachting op 6 oktober. Daarna zal het nog zeker een week duren voordat de app landelijk beschikbaar gesteld wordt.

Ontwikkelaars vinden het jammer dat de app niet gebruikt wordt terwijl het aantal besmettingen met corona weer snel toeneemt. Verder wordt er gesteld dat de privacy-aspecten van de app beter dichtgetimmerd zijn dan bijvoorbeeld de callcentra voor een coronatest.