Wearable moet sterftecijfer ICD-patiënten omlaag drukken

Een ICD wordt bij hartpatiënten geïmplanteerd. Bij ernstige hartritmestoornissen geeft deze defibrillator een schok om het hartritme te herstellen. In de praktijk blijkt echter dat meer dan de helft van de ICD-patiënten binnen vijf jaar na de operatie sterft. Om dit sterftecijfer terug te dringen zijn daarom hulpmiddelen nodig die een tijdig kunnen signaleren dat de ziekte verergert zodat patiënten eerder en beter behandeld kunnen worden.

Voor het Europese Eurostars project SafeHeart dat is 1,8 miljoen euro beschikbaar. Begin januari (2021, red.) wordt gestart met testen van de polsband bij patiënten met een ICD. De betreffende patiënten worden gevraagd om op vrijwillige basis deel te nemen. Voorwaarde voor deelname is wel dat zij een op afstand uitleesbare ICD hebben, zoals deze bijvoorbeeld.

Activiteit ICD-patiënten volgen

De polsband, afkomstig van ActivInsights, volgt en meet de activiteit van een patiënt. “Denk daarbij aan hoeveel stappen iemand zet, de uren dat iemand slaapt en de efficiëntie hiervan, de periode van (in)activiteit”, vertelt arts-onderzoeker cardiologie Maarten Kolk. Behalve het dragen van de polsband moeten de deelnemende patiënten ook een dagboek bijhouden, vragenlijsten invullen en regelmatig hun bloeddruk en gewicht doorgeven.

“Wat bijzonder is aan het project, is dat we per patiënt een enorme hoeveelheid gegevens verzamelen die nog niet eerder bij elkaar gebracht zijn. Daaruit willen we afleiden of de gezondheid van de patiënt achteruit gaat en voorspellen of de ICD binnen afzienbare tijd een schok gaat afgeven. Dat is een onplezierige ervaring en dat wil je zoveel mogelijk zien te voorkomen door tijdig in te grijpen”, zegt hoofdonderzoeker van SafeHeart, dr. Fleur de Jong.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC en het academisch centrum Rigshospitalet in Kopenhagen. Met de data die door deze beide ziekenhuizen verzameld wordt, gaat Vital Beats, met behulp van kunstmatige intelligentie, vervolgens een AI-algoritme ontwikkelen.

Wearable waarschuwt cardioloog

Voor het SafeHart project wordt een periode van drie jaar uitgetrokken. De eerste twee jaar wordt gebruikt voor het verzamelen van data en om te bepalen of die een voorspellende waarde hebben. In het derde jaar wordt de wearable en het algoritme getest bij de deelnemende patiënten. Daaruit moet blijken of het systeem in de praktijk werkt.

“Het systeem signaleert als de patiënt in gezondheid achteruit gaat en alarmeert de zorgverlener. Je moet je het volgende voorstellen: de cardioloog kan zien bij welke patiënten het slecht dreigt te gaan. Die kan de patiënt vragen op controle te komen, verder onderzoeken en dan kijken wat er mogelijk is om het tij te keren. Je kunt dan denken aan medicatieaanpassingen of aanvullende beweeg- en leefstijladviezen”, aldus Maarten Kolk.