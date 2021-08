Ziekenhuis Rivierenland begint met Helpdesk Digitale Zorg

Bij de Helpdesk Digitale Zorg werken mensen die uitleg kunnen geven over het installeren en gebruiken van communicatie- en hulpmiddelen. De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar, verder is het altijd mogelijk om een e-mail te sturen. Op de website www.helpdeskdigitalezorg.nl staat daarnaast een uitgebreid aanbod aan handleidingen rondom digitale zorg.

Ook helpt de Helpdesk bij het aanvragen van een DigiD. Deze beveiligde inlogvorm is vaak de eerste stap voor het gebruik van digitale zorg. De Helpdesk is er alleen voor technische vragen, niet voor medische vragen. Die kunnen patiënten stellen aan hun zorgverlener op de polikliniek.

Altijd toegang tot zorg

“We willen dat iedere patiënt altijd zo goed mogelijk toegang heeft tot onze ziekenhuiszorg”, stelt Wendy Bosboom, lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland (Tiel, Culemborg). “In deze tijd zijn digitale toepassingen daarbij vaak een heel handig hulpmiddel. Thuis kunnen inloggen in je dossier, beeldbellen met je dokter: steeds meer patiënten doen dat. Daardoor sta je veel meer zélf aan het roer van je gezondheid.”

Dat is belangrijk, meent Bosboom: het gevoel dat je zelf regie hebt over je situatie en daarvoor niet altijd naar het ziekenhuis hoeft te komen. “Natuurlijk willen we patiënten helpen als er technische vragen zijn over bijvoorbeeld het inloggen of downloaden van een app. Als extra service bieden we daarom nu de Helpdesk Digitale Zorg aan.”

Ontstaan Helpdesk

De helpdesk bestaat sinds juni 2020 als initiatief van Amaris Zorggroep, Tergooi en RHOGO en is ondergebracht bij het Zorg Innovatie Huis. De ambitie is dat de helpdesk ook bijdraagt in de werkgelegenheid en een duurzame inzetbaarheid van bijvoorbeeld mensen die tijdelijk niet inzetbaar kunnen zijn in de fysieke zorg, maar wel waardevol kunnen zijn. Inmiddels zijn bijna 30 organisatie aangesloten, 4.500 mensen geholpen en 8000 keer handleidingen geraadpleegd.