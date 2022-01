Ziekenhuizen wisselen patiëntdata uit tussen EPD HiX en Epic

“Deze nieuwe vorm van gegevensuitwisseling opent deuren die tot voor kort gesloten waren of op een kier stonden”, stelt Wiebrand Hoeksma, hoofd ICT van Tjongerschans. “Het is nu technisch mogelijk om bij alle patiëntverwijzingen tussen zorginstellingen de relevante informatie direct met de patiënt mee te laten reizen, ongeacht het EPD dat de zorginstellingen gebruiken.”

Uitwisseling tussen EPD HiX, Epic

Zo beschikken alle zorgprofessionals om de patiënt heen altijd over actuele informatie, volgens Hoeksma heel belangrijk om de patiënt veilige zorg te kunnen bieden. Verder stelt de gegevensuitwisseling tussen EPD’s HiX en Epic de ziekenhuizen en andere zorginstellingen in staat om de samenwerking met hun zorgpartners – regionaal én landelijk – te intensiveren.

Basis voor de vernieuwde digitale gegevensuitwisseling tussen de EPD’s is de dienst Zorgplatform van ChipSoft. Samen met het systeem Care Everywhere van EPIC, biedt Zorgplatform zorginstellingen de mogelijkheid om, ongeacht het EPD dat zij gebruiken, gestandaardiseerde medische informatie met elkaar te delen.

Goed voor patiëntveiligheid

Tjongerschans en MCL zetten de nieuwe oplossing momenteel voor transmurale verwijzingen in voor vaststaande zorgtrajecten rondom de (vaat-)chirurgie. Waar bijvoorbeeld Tjongerschans de diagnostiek verzorgt, worden in MCL de opvolging en de controles uitgevoerd. De zorgverleners van beide ziekenhuizen beschikken daarbij op ieder moment over alle relevante informatie. Goed voor de patiëntveiligheid, meent Alexander te Slaa, vaatchirurg in MCL en Tjongerschans. Bij vaatchirurgie vond sinds oktober 2021 de pilot plaats.

“‘Als ik een patiënt ontvang uit een ander ziekenhuis, heb ik alle actuele gegevens nodig. Hoe sneller hoe beter. Dat ik die informatie nu meteen voor me heb als de patiënt binnenkomt, helpt mij enorm. Niet alleen ben ik daardoor meteen goed geïnformeerd, ik kan mijn behandeling vaak ook éérder beginnen. Dat is kostbare tijdwinst.”

Regionale samenwerking

De digitale ondersteuning van verplaatste zorg tussen zorginstellingen met verschillende EPD’s is een belangrijke stap in de regionale samenwerking. Waar samenwerkende ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland Zuid met het EPD HiX (zoals in 2018-2019 de ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep) dit al langer inzetten, is het nu ook mogelijk om deze oplossing in te zetten tussen zorginstellingen met uiteenlopende EPD’s.

Ingrid van der Hoek, Directeur Customer Relations ChipSoft, onderstreept dat de ontwikkelingen op het gebied van gegevensuitwisseling aansluiten op het beleid van VWS en de verschillende stimulerende programma’s om beschikbaarheid van patiëntgegevens en transmurale samenwerking tussen zorginstellingen verder te motiveren en de kwaliteit van zorg voor patiënten te vergroten.

Informatieberaad: weg met fax

Het Informatieberaad Zorg toont zich tevreden over de ontwikkeling. Het niet kunnen uitwisselen van digitale gegevens is een groot probleem in de zorg. Elektronische gegevensuitwisseling is een van de kernpunten waar het Informatieberaad Zorg zich op focust. Juiste gegevens op de juiste plek kan levens redden. De zorg is echter een van de weinige sectoren waar de faxmachine nog een prominente plek heeft voor bijvoorbeeld transmurale zorg (zorg waarbij meerdere instellingen betrokken zijn).