Zorginstellingen Achterhoek aan de slag met eOverdracht

Gaat nu een patiënt of cliënt naar van het verpleeghuis naar het ziekenhuis of terug naar huis na een opname, dan gebeurt het nog dikwijls dat verpleegkundigen of verzorgenden een fax ontvangen waarin de overdracht uiteen wordt gezet. Omdat zorginstellingen in de Achterhoek snel van deze situatie af willen, is InZicht-programmaleider Fortuin met eOverdracht aan de slag gegaan. “We hebben de schouders onder dit initiatief gezet. Voorop lopen heeft voeten in de aarde: je moet aan regels voldoen en als je de eerste bent kun je de kunst niet afkijken. Maar het lukte wel.”

EOverdracht als oplossing

Uit een peiling die beroepsvereniging V&VN in oktober 2020 over dit onderwerp hield, kwamen de probleem met de huidige verpleegkundige overdracht ook weer naar voren. De oplossing ervoor wordt steeds beter gevonden in eOverdracht. In deze informatiestandaard zijn afspraken gemaakt over welke gegevens uitgewisseld worden én op welke manier.

De standaard is gebaseerd op de richtlijn verslaglegging en is op verschillende plekken in de zorg getoetst in ‘proeftuinen’. Via het vernieuwde stimuleringsprogramma InZicht kunnen samenwerkende zorgorganisaties hun ideeën uit deze proeftuinen kunnen toetsen. Zij kunnen zich hiervoor tot september aanmelden.

Voordelen eOverdracht

Werken via eOverdracht biedt veel voordelen, zoals een lagere administratieve belasting van het schaarse zorgpersoneel en minder kans op fouten omdat gegevens meermaals handmatig ingevoerd moeten worden. ook wordt de kans kleiner dat gevoelige informatie gaat rondzwerven. De eindgebruikers (verpleegkundigen en verzorgers) kunnen dit nu in de Achterhoekse praktijk toepassen.

Fortuin hierover: “Veel te vaak wordt er bij dit soort projecten eerst gekeken naar een bedrijf dat een systeem moet leveren en die zetten er dan een techneut op. Maar dat is de verkeerde volgorde. Je kunt pas gaan bouwen als je weet wat er nodig is. Als de overlap en de problemen in kaart zijn gebracht, kun je pas aan een goed systeem gaan bouwen.”

Gestandaardiseerd communiceren

Verpleegkundigen van zeven VVT-organisaties (Sensire, Azora, Careaz, Marga Klompe, Buurtzorg, Markenheem en Gouden Leeuw groep) en beide ziekenhuizen (Slingeland Ziekenhuis, SKB) zijn nu namens de zorgaanbieders in de regio aan de slag met een systeem waarin de registratiesystemen van hun organisaties gestandaardiseerd communiceren. Daarmee loopt de Achterhoek als regio volgens Anniek Wikkerink van Azora voorop. “De uitdaging bij pionieren is dat je soms zelf het wiel moet uitvinden.”

Volgens Dija Vogelaar van het Slingeland Ziekenhuis laat de samenwerking van verpleegkundigen in de regio zien dat er verschillen zijn per zorgvorm, maar ook veel overeenkomsten. “Daarom is het zo goed dat je door middel van de overdracht zicht krijgt op de verpleegkundige zorg die een cliënt of patiënt al krijgt van bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige. Stel dat een patiënt een verhoogd risico heeft om te vallen. Dan is het bij opname in het ziekenhuis belangrijk dat je deze gegevens al hebt zodat direct de juiste zorg ingezet kan worden om te voorkomen dat hij of zij daadwerkelijk valt. Voor de patiënt is ook het prettig als dit al bekend is. Die hoeft dan niet steeds weer opnieuw dezelfde vragen te beantwoorden.”