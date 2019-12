Proeftuinen starten met eOverdracht Verbeterslagen in de verpleegkundige overdracht

Vanaf de zomer zijn er overal in het land kleinschalige implementaties begonnen met de standaard voor de elektronische overdracht van verpleegkundige gegevens. Deze zogenaamde eOverdracht wordt ingevoerd in ‘proeftuinen’, waarin ten minste één care-instelling met een cure-instelling informatie uitwisselt. De bevindingen uit deze proeftuinen moeten op termijn leiden tot een landelijke uitrol van eOverdracht: de samenwerking tussen de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (V&VN) en kennisorganisatie Nictiz. De proeftuinen zijn gestart in het kader van het programma InZicht (VIPP langdurige zorg).