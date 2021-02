‘Digitale nachtzuster geeft ouderenzorg extra ogen’

Valpreventie bij bewoners is binnen zorginstellingen een belangrijke uitdaging en verantwoordelijkheid. Bestaande oplossingen, zoals alarmkoorden en op het lichaam gedragen valdetectoren, zijn doorgaans vrij inaccuraat. Loos alarm zorgt ervoor dat zorgpersoneel vaak onnodig in actie moet komen. Nieuwe technologie op basis van optische sensoren in combinatie met machine learning kan hierin verandering brengen.