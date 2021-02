Grip: een digitale toolbox voor SOLK

Grip op klachten. Welke patiënt of zorgverlener wil dat nou niet? Het is een mooie constatering dat digitale zorg daarbij kan helpen. Een jaar of vier geleden heeft onze huisartsenpraktijk meegedraaid in een pre-pilot van het programma Grip. Waar die grip op slaat, blijkt uit de eerste zin van deze introductie. Het destijds net uit het ei gekropen, nog natte kuikentje, is inmiddels uitgegroeid tot een mooie zwaan. Tijd om twee belangrijke mensen achter dit project te spreken: hoogleraar psychosomatiek prof. Dr. Judith Rosmalen (UMCG) en interaction developer/product owner Roald Dijkstra (Nedap).