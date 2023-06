Samenwerken voorwaardelijk voor succesvolle regieorganisatie

Medewerkers ontzorgen – en daarmee meer tijd creëren voor zorg – meer waarde uit data halen, digitaliseren en continu innoveren: de ambities van ’s Heeren Loo vroegen om een modern IT-netwerk als basis. Axians tekende hiervoor, samen met Cisco die haar Cloud Networking-oplossing op basis van Meraki leverde. “Meraki is een snel uit te rollen cloud managed platform, wat relevant is bij een zorg- instelling met meer dan achthonderd locaties door heel Nederland”, aldus Business Unit Manager Laurens Berning van Axians.

Expertise plus samenwerking

“Het gaat nu veel over data”, vervolgt Berning. “Logisch, want het verzamelen van data en de inzet ervan worden steeds belangrijker. Maar nog wezenlijker is dat zorgorganisaties zorgen voor een stabiele basis en dat samen doen met partners die op hun beurt ook goed samenwerken. Alleen dan kom je tot één generieke dienst waar de zorgorganisatie op kan vertrouwen.”

Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet, weet Berning. Veel zorgorganisaties worstelen namelijk met het feit dat ze met meerdere partijen samenwerken, die allemaal naar elkaar wijzen. Zeker bij incidenten is dat erg vervelend. Voorwaardelijk is dat al de partners bereid zijn om met elkaar samen te werken. Als zorgaanbieder is het zaak partners hierop te selecteren en te voorkomen dat zij met te veel partijen moet schakelen.

“Axians zorgt voor een roadmap om toekomstige ontwikkelingen te realiseren, ook als die van andere leveranciers komen. Dus: wij leveren een specifieke dienst – zoals een netwerk met het beheer dat daarbij hoort – maar zorgen samen met andere partijen ook voor een goede, gemeenschappelijke ICT-basisdienstverlening. De klant houdt de regie; wij helpen daarbij als dat nodig is. Want het is belangrijk dat die regie goed wordt gevoerd.”

Stabiel basisnetwerk

’s Heeren Loo is met honderden locaties een van de grootste zorgorganisaties van Nederland, stelt Berning: “Ook voor zo’n grote organisatie is het belangrijk dat het aantal partners beperkt blijft, door samen te werken met grotere partijen die meerdere specialismen in huis hebben. Wij zijn de strategische partij die ’s Heeren Loo gekozen heeft. Vanwege de ‘klik’ op alle organisatorische niveaus, maar ook omdat wij beschikken over een dedicated healthcare team met dito referenties, de Cisco Gold partner status hebben en de hoogste certificeringen op het gebied van Cisco Meraki.”

’s Heeren Loo wilde investeren in een nieuwe infrastructuur, verbeterde security – onder meer vanwege de toename van ransomware-aanvallen – en wilde meer doen met data (waaronder telemetrie). Een platformbenadering is daarbij een must, aldus Berning. “De organisatie wilde er vooral geen omkijken naar hebben. Een nieuw en stabiel netwerk met een goede performance dat er altijd is en dat flexibel genoeg is om er in de toekomst nieuwe diensten aan te koppelen.”

Een stabiele infrastructuur en een goed ingericht netwerk is essentieel, kijkend naar de toename van zorgspecifieke applicaties zoals domotica- en IoT-toepassingen zoals robotica. Alles moet via dat ene, state-of-the-art netwerk met elkaar gaan praten, benadrukt Berning. “Wij zijn – samen met Cisco – dagelijks in gesprek met de leveranciers van die applicaties die via API’s (application programming interfaces, red.) gekoppeld worden aan het Cisco Meraki-netwerk. En dat is nooit af, we blijven kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat nieuwe wensen steeds weer aansluiting vinden op dat stabiele en schaalbare basisnetwerk. Eén keer per maand vindt er dan ook operationeel, technisch en strategisch overleg plaats tussen de communicatiedriehoek ’s Heeren Loo, Axians en Cisco.”

Directeur Digitale Versnelling Nederland Hein Dekkers benadrukt het belang van het zetten van stappen in de digitale transformatie. “De zorgprojecten van Cisco’s Digitale Versnellling Nederland dragen bij aan een veilige, duurzame en inclusieve samenleving. Daarom werken we samen met zorgorganisaties aan een degelijk digitaal fundament. Dit varieert van de inzet van security engineers tot design thinking sessies om te komen tot een platform op basis waarvan kritische zorgapplicaties optimaal bijdragen aan het primaire zorgproces. Dit stelt zorgverleners in staat om meer tijd te besteden aan directe zorg voor cliënten, om gepersonaliseerde zorg te bieden en de zorg beter te coördineren zodat cliënten hun dagen kunnen invullen zoals zij dat willen.”

Stap voor stap uitrollen

Het bijzondere van de casus van ’s Heeren Loo is de omvang, zegt Berning. “Het gaat om veel medewerkers en veel verschillende diensten vanuit veel locaties. Er zijn meer cliënten, meer systemen, meer migraties en dat moet je allemaal koppelen. Zonder tempo te verliezen. We hebben na het ontwerp eerst een pilot gedraaid op de hoofdlocatie in Amersfoort. Daar hebben we een basisinfrastructuur neergezet waaraan we de belangrijkste systemen van de organisatie hebben gekoppeld. We hebben ook getest of we er innovaties aan konden koppelen, want de wens van ’s Heeren Loo is om meer te gaan werken met videosystemen. Vervolgens hebben we in Zeeland op meerdere locaties het netwerk uitgerold en daarna zijn we stap voor stap per regio verder gegaan.”

Flexibel en snel met SD WAN

Berning vervolgt: “We zijn nu bezig met de uitrol van het SD WAN – Software-Defined Wide Area Network. Het traditionele WAN werkt via een vaste verbinding. SD-WAN werkt op basis van internetverbindingen zoals je die thuis ook hebt. Die zijn relatief goedkoop en veelvuldig beschikbaar op de meeste locaties. Via het internet realiseren we nu een SD-WAN op basis van Meraki voor ’s Heeren Loo, dat veel flexibeler en goedkoper is dan het oude WAN, maar toch voldoende flexibiliteit en stabiliteit biedt. Het is flexibeler omdat je voor het oude WAN voor iedere – nieuwe – locatie een kabeltje moest trekken. SD-WAN maakt gebruik van internetaansluitingen die overal al liggen.”

Cisco Meraki is volgens Berning een van de weinige complete oplossingen in de markt die het mogelijk maakt om veilig gebruik te maken van elke internetverbinding. Het platform ondersteunt de nieuwe generatie WiFi access points, er is een centrale beheeromgeving in de vorm van een dashboard en de Meraki Cloud wordt continu doorontwikkeld.

Ruimte voor de zorg

’s Heeren Loo helpt mensen met een (verstandelijke) beperking hun leven in te vullen zoals zij dat willen. Berning hierover: “Technologie helpt mensen met een beperking om hun eigen leven zo betekenisvol en zelfstandig mogelijk te leiden. Leefstijlmonitoring is hierbij een belangrijke ontwikkeling. Met slimme sensoren kan je bijvoorbeeld afwijkende leefpatronen signaleren waarmee je problemen kunt voorkomen, de levenskwaliteit van de client kunt verbeteren en medewerkers minder belast. Dit draagt bij aan het betaalbaar houden van de zorg.”

Maar een stevig fundament is ook ontzorgend voor ICT-afdelingen, benadrukt Berning. “Die moeten vooral in contact zijn met zorgmedewerkers, kunnen inspringen en anticiperen op innovatiebehoeften. Wij regelen het netwerk, Via het Cisco Meraki dashboard heeft het ’s Heeren Loo ICT-team altijd zicht op wat er op het netwerk gebeurt. Dat inzicht resulteert in een strakke regievoering en bovenal in werkplezier.”

Zo is er ruimte binnen de zorgorganisatie om te innoveren. En dat is nodig om de zorg betaalbaar te houden, weet Berning. “Ook als het gaat om security en compliance ondersteunen wij onze klanten. Al onze oplossingen en diensten ontwikkelen we op basis van standaarden, zoals NEN7510 en de NIS2-richtlijn. Maar ook daarbij speelt partnerkeuze door de zorgorganisatie weer een rol: alle partners die systemen aanbieden die data genereren, moeten professioneel werken en bereid en in staat zijn om data te delen.”

Belangrijke ontwikkelingen de komende jaren

Steeds meer zorgsystemen worden ontsloten via Wireless LAN (WLAN). Aandacht voor een goede dekking (site survey) en performance van het WLAN wordt daarom steeds belangrijker.

Er zijn steeds meer systemen die data genereren. Door gebruik van API’s wordt deze data eenvoudig in te zetten voor verschillende use cases zoals netwerk configuratie, monitoring, reporting en automation. Applicaties worden steeds meer naar de cloud verplaatst en gebruikers worden steeds mobieler. Een Secure Access Service Edge (SASE) architectuur convergeert networking en security voor een naadloze en veilige toegang, ongeacht de locatie.

Door de herziening van de IT-infrastructuur gaan steeds meer zorginstellingen de transitie doormaken van een beheer- naar een regieorganisatie.

Videoconsulten nemen snel in omvang toe: voor een optimale gebruikservaring is een veilig en stabiel netwerk nodig.