Het eHealth Junior consortium Digitale tools ondersteunen emotioneel welzijn chronisch zieke kinderen

Kinderen met chronische aandoeningen – zoals diabetes en reuma – willen gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Vooral vermoeidheid, angst en somberheid staan meedoen op school, buiten spelen, of samen gamen of uitgaan echter in de weg. Verschillende applied games zijn speciaal ontwikkeld voor en met kinderen en jongeren. Met deze apps kunnen zij, terwijl ze spelen, meer inzicht krijgen in hun emoties en vermoeidheid, zodat ze hier aan kunnen werken. Ook kunnen deze apps zorgprofessionals helpen om hen beter te begrijpen en te ondersteunen tijdens hun behandeling en ontwikkeling.