‘Heel waardevol als patiënt over eigen gegevens beschikt’

In Eindhoven is een grote proef bezig waarin ruim 150 patiënten hun medische gegevens kunnen verzamelen in een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Al zijn de eerste ervaringen positief, er is ook realisme. “Een PGO gaat pas écht meerwaarde hebben als gegevens van meerdere zorgaanbieders kunnen worden opgehaald.”