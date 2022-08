Inzoomen op uitkomsten eerste gebruikersonderzoek Patiëntenfederatie positief over doorontwikkeling PGO’s

Zes op de tien gebruikers vinden een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) veilig en kunnen gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Ruim twee derde vindt een PGO in meer of mindere mate nuttig, al wordt verschillend gedacht over het toekomstig gebruik. Dat zijn enkele – voorzichtig positieve – conclusies van een recent gebruikersonderzoek door Kantar Public. Patiëntenfederatie Nederland, initiatiefnemer van PGO.nl1 en trekker van het programma PGO on Air, volgt met het onderzoek de PGO-ontwikkeling. “Natuurlijk willen we allemaal dat het sneller gaat, maar het is complexe materie”, weet directeur-bestuurder Dianda Veldman. “We hebben te maken met een nieuw concept: de patiënt krijgt met een PGO meer regie over zijn gezondheid. Er is tijd nodig aan die nieuwe rol te wennen. Zowel voor de patiënt als de zorgverlener.”