Slimme digitaliseringsslag patiëntlogistieke processen GGNet

In de hele zorgsector is een versnelde digitaliseringsslag ingezet. Bij ziekenhuizen en zorgcentra, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg. Rob van Hagen, manager informatiemanagement bij ggz-aanbieder GGNet en Remco van Duuren van Logis.P vertellen hoe GGNet aan de weg timmert om logistieke processen te digitaliseren, te verbeteren en daarbij de patiënt centraal te stellen. Inmiddels staan er op de poliklinieken van GGNet aanmeldzuilen met slimme softwarekoppelingen.