CVRM-benchmark helpt ziekenhuizen met bieden betere zorg

Hoe goed zijn patiënten met een hart- en/of vaataandoening ingesteld op zaken als cholesterol, stolling en bloeddruk? En leven ze zo gezond mogelijk? Steekproeven wijzen uit dat dat niet zo is, maar hoe het precies zit, dat weten we niet. Een doorn in het oog van internist-nefroloog Willem Bax van Noordwest Ziekenhuisgroep en collega’s uit vier andere ziekenhuizen. Het Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) benchmark-project is het begin van een belangrijke verandering, als het aan Bax ligt.