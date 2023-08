Helpende-handmethode ondersteunt creatieve inzet technologie

Dagelijks spannen duizenden zorgverleners zich in om de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) te optimaliseren. Mensen met EMB hebben een ontwikkelingsleeftijd van twee jaar of minder. Communicatie – vooral via lichaamstaal – kan heel ingewikkeld zijn en maakt het begrijpen van behoeften tot een uitdaging. Zorgverleners zien dat zorgtechnologie mensen met EMB kan helpen bij communicatie, plezier maken of het bieden van structuur, maar worstelen met de inzet hiervan. Hierdoor belandt veel zorgtechnologie ongebruikt in een kast. Bovendien worden mensen met EMB en hun zorgverleners überhaupt vaak over het hoofd gezien bij zorginnovatie en/of de inzet van technologie. Wij, onderzoekers van het lectoraat Technologie voor Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), wilden dit doorbreken. We voerden een onderzoek uit waarin we mét eindgebruikers voor dit doel een methode ontwikkelden.