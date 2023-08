Revalidatie-instelling Libra omarmt e-health voor hybride zorgbenadering

Met de noodzaak om meer hybride zorg te bieden in het achterhoofd, ging Libra Revalidatie & Audiologie inventariseren hoe dit in de praktijk te brengen. Het leidde tot een intensieve samenwerking met Minddistrict. Hoewel vooral actief in de geestelijke gezondheidszorg, blijkt het platform van de e-health aanbieder ook aan te sluiten op de digitale wensen van revalidatie-instellingen zoals Libra. “Wij kunnen nu eerder beginnen met de clientreis”, vertelt Mayke Nuwenhoud, programmaleider innovatie bij Libra, “en straks de cliënt blijven ondersteunen wanneer de behandeling afgelopen is.” Zo’n warm welkom en warme nazorg zijn slechts twee van de voordelen die hybride zorg kan bieden.