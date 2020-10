DocLine & Flexdokters: Huisartsen van de nieuwe (digitale) stempel

Digitale huisartspraktijken schieten als paddenstoelen uit de grond. De tijd is er rijp voor, nu vanwege corona het fysieke bezoek aan de huisarts aan banden is gelegd. Maar al ruim vóór corona is de kiem gelegd. Ook patiënten zijn er klaar voor, blijkt uit ervaringen van DocLine en Flexdokters. Anders dan paddenstoelen is de digitale huisarts een blijvertje. Dat moet wel, want het tekort aan huisartsen is anders niet op te vangen.