Patiënten willen een structurele digitale toegangsdeur tot de zorg

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft een advies uitgebracht over hoe om te gaan met digitale zorg nu we daar door de coronacrisis heel snel aan moesten wennen. Blijf kritisch, stelt ze daarin, voorkom ongefundeerd technologieoptimisme en investeer in praktijkgericht onderzoek. En: leg de prioriteit bij digitalisering die helpt om het personeelstekort terug te dringen. Hoe kijkt Patiëntenfederatie Nederland tegen dit advies aan, vroegen we manager digitale zorg Marcel Heldoorn.