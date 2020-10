Robot dringt door in de Nederlandse zorg

De sociale robot begon in de Nederlandse zorg als knuffelrobot (de uit Japan afkomstige zeehond Paro). De knuffelrobot had succes in de ouderen- en gehandicaptenzorg en was een voorbode van soortgenoten zoals robothonden en robotkatten. Enkele jaren later, in 2015, volgde Nao-robot (hier vooral bekend als Zora), die ouderen meer moest laten bewegen. In 2016 begon Philadelphia Zorg met robot Phi, die de afgelopen vier jaar al ruim 30 logeerperiodes begeleidde in de dagelijkse zorg ter aanvulling op de reguliere zorg en begeleiding. Robin de Robot brengt sinds enige tijd in het Albert Schweitzer Ziekenhuis autonoom bloedbuisjes tussen afdelingen rond. Ook in 2020 zijn zorgorganisaties samen met robotica-startups meerdere initiatieven begonnen.