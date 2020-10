Stichting BetrouwbareBron: ‘Meer aandacht voor patiëntinformatie op maat’

De onbedoeld onvoldoende geïnformeerde patiënt is een latent probleem dat patiënten en zorgverleners dagelijks zien en voelen. Een goed geïnformeerde patiënt is belangrijk, daar is iedereen het over eens. Grip op en begrip over ziekte en gezondheid krijg je alleen met kennis door betrouwbare informatie. Maar wat is nu eigenlijk goede informatie? Om dat helder te krijgen, werkt de Stichting BetrouwbareBron in opdracht van het ministerie van VWS aan een oriënterend rapport over patiëntinformatie, met de nadruk op informatie op maat.