Februari 2021 in teken van slimme zorg en innovatie Doe mee aan de Slimme Zorg Estafette 

In alle domeinen van zorg en welzijn wordt volop geïnnoveerd en geëxperimenteerd met nieuwe (digitale) technologieën. Dat is ook hard nodig, want de zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van toegankelijkheid en betaalbaarheid. Om de ontwikkeling en toepassing van zorginnovaties een stap verder te brengen, vindt in februari 2021 de Slimme Zorg Estafette plaats. Vier weken lang inspiratie, kennisdeling en ontmoeting rondom innovatie in de zorg.