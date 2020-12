Nieuw tool Amigo! straks inzetbaar als extra hulpmiddel bij implementaties

Stel: je wil in jouw zorginstelling of -organisatie een start maken met de digitalisering van medische gegevensuitwisseling. Bijvoorbeeld omdat je weet dat er inmiddels een wet wordt ontwikkeld (Wegiz) die gaat voorschrijven dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners stap voor stap elektronisch móét gaan verlopen. Of gewoon omdat je weet dat gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling vele voordelen biedt: zoals hergebruik van gegevens, meer efficiëntie en duurzaamheid. Met een verbetering van de geboden zorg als uitkomst. Maar waar begin je dan? Hoe pak je dat aan? Als antwoord op deze vragen ontwikkelt Nictiz samen met het zorgveld een nieuwe tool: Amigo!