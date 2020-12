Perspectieven over hybride zorg stapelen: Digitaal waar het kan, fysiek waar dat moet

Samen weten èn kunnen we meer. Reden genoeg om te inventariseren hoe zorgprofessionals en – gebruikers tegen hybride zorg (de combinatie van digitale en fysieke zorg) aankijken. Welke meerwaarde heeft het of kan het hebben? Waarom willen we dat weten? Het stapelen van perspectieven geeft meer inzicht in wat ons bindt. En vervolgens wat we samen kunnen doen om daar te komen. Niet beredeneert vanuit systemen, maar vanuit mensen en de kansen die wij samen zien. In dit nummer een eerste bundeling van mooie perspectieven, klein en groot, waarvan de zorg wijzer wordt.