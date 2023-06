Hoe een smartwatch patiënten helpt hun gezondheid te onderhouden

Met deze gadgets worden patiënten gemotiveerd meer te bewegen, krijgen zij een melding op het moment dat hun hartslag langdurig hoger is dan gemiddeld en kunnen trends worden bijgehouden. Denk aan de trend dat een patiënt gedurende meerdere weken steeds meer stappen zet per dag. Het werkt motiverend om een volgende maand nog meer te wandelen.

De eerste smartwatches waren vooral een verlengstuk van de smartphone. Je kon er berichten en binnenkomende gesprekken op zien. Ze hadden wel al een stappenteller of activity tracker, maar veel meer gezondheidsfuncties zaten er niet op. Dat is de afgelopen jaren wel veranderd. Vrijwel alle slimme horloges hebben een hartslagmeter, vaak ook al met een ECG-functie, en de stappentellers zijn verworden tot volwaardige activiteitstrackers die de drager bovendien op allerlei manieren aanspoort zijn of haar bewegingsdoelen te halen.

Patiënten aanzetten tot meer beweging

Niet alleen doordat slimme gadgets patiënten wijzen op nieuwe, positieve trends worden zij aangezet om een volgende maand meer te bewegen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Apple Watch, die ieder uur dat een gebruiker te weinig bewogen heeft automatisch een melding geeft. Het horloge spoort de gebruiker aan om kort te gaan staan en bijvoorbeeld naar het toilet of de koffiemachine te lopen. Een prikkel die precies voldoende kan zijn, om een gebruiker in beweging te brengen.

Bij een Fitbit wordt middels punten aangegeven of een gebruiker voldoende stappen heeft gezet gedurende de dag. Het motiveert om het aantal stappen wat men zich als doel gesteld heeft te halen. Dat doel wordt bij veel van deze slimme gadgets automatisch aangepast op basis van de trends die het horloge opmerkt. Zo blijft een patiënt uitgedaagd worden, wat bij kan dragen aan diens herstel na een operatie.

Stresslevel en hartslag meten met een horloge

Naast het feit dat een slim (sport)horloge of een activiteitstracker patiënten kan ondersteunen bij hun herstel na een operatie, bieden ze ook uitkomsten voor mensen die kampen met een burn-out of bijvoorbeeld last hebben van andere vormen van hevige vermoeidheid. Een slim horloge waarschuwt een gebruiker als zijn of haar hartslag gedurende langere tijd erg hoog is. Uitzondering hierop is logischerwijs een situatie waarin een gebruiker sport.

Moderne horloges van een merk als Garmin zijn in staat om een inschatting te maken van het stresslevel van een gebruiker. Het stressniveau wordt geanalyseerd door te kijken naar de variabiliteit in de hartslag van een patiënt. Een hoog stressniveau wordt direct doorgegeven; een gebruiker is zich hier mogelijk zelf niet van bewust. Een goed moment om een korte pauze te nemen of een voorgestelde ademhalingsoefening uit te voeren.