Pas op voor het Streisand-effect

Wat is het Streisand-effect? Ooit was er eens een zangeres. Laten we haar Barbara noemen. Ze kocht een mooi optrekje aan de kust. Lekker afgelegen. Heerlijk privé. En zoals dat gaat bij zangeressen, er dan een fotograaf in een helikopter die foto’s maakt van je huis om deze voor veel geld aan de roddelpers te kunnen verkopen.

Hoewel ze wel op een site gepubliceerd werden, was er weinig interesse voor de foto’s. Tot onze zangeres lucht kreeg van het bestaan van de foto’s en de publicatie van de foto’s probeerde te verbieden door een rechtszaak aan te spannen tegen de fotograaf.

U kan al raden wat er gebeurde. Er kwam een run op de foto’s, de fotograaf liep binnen en de zangeres moest met lede ogen toezien dat er overal foto’s van haar mooie huis verschenen en het was gedaan met de rust rond het huis.

Marktverkenning ZIS/EPD-systemen

Nu naar het heden. In 2020 deed KPMG voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een marktverkenning over de vraag- en aanbodzijde van ZIS/EPD-systemen en digitale gegevensuitwisseling in de ziekenhuissector. In dit rapport werd onder andere gesproken over gevolgen van een geconcentreerde markt, de mogelijkheid tot toetreden op de EPD-markt van nieuwe bedrijven, mogelijke verdor lock-in en nog veel meer. Dit alles ondersteund door ervaringen van klanten.

Dit is natuurlijk niet fijn als je EPD’s maakt. En zeker niet als je in de publicatie met naam en toenaam genoemd wordt. Dat kan wel eens reputatieschade geven, dachten ze op het hoofdkantoor van de leverancier.

Publicatie tegenhouden

Dus wat doe je als EPD-leverancier: dan span je een proces aan om de publicatie tegen te houden. Voelt u de analogie met de foto’s van het huis al? De rechter gaat hier in hoger beroep in mee. De publicatie wordt verboden. Het gevolg is dat er een run ontstaat op de management-samenvatting die wel gepubliceerd mag worden. Er is veel aandacht op en in (sociale) media en in de diverse (health) tech blogs.

Ook wordt heftig gespeculeerd om welke EPD-leverancier het gaat. Over welke reputatie hebben we het? Zet deze leverancier echt ziekenhuizen zo onder druk? Wat doen ze met die enorme winstmarges? Hoe zit het met de maatschappelijke verantwoordelijkheid? En hoezo innovatiegelden opstrijken voor een basisvoorziening? De speculaties zijn niet van de lucht. Die vervolgens ook nog eens gevoed worden door het niet antwoorden op vragen van journalisten.

Streisand-effect in volle actie

Hoe zit het ondertussen met die reputatieschade? Die is zelfs zonder publicatie compleet. U ziet, het Streisand-effect in volle actie. Misschien was het beter geweest om de publicatie gewoon door te laten gaan. Dan was er waarschijnlijk minder rumoer en dus reputatieschade geweest.