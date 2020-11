Wat de zorg kan leren van… Coolblue

Zondagochtend had ik de scanner op mijn bureau staan en zondagavond had ik mijn werk af. Wat een superservice! Een ander voorbeeld dat ik me nog goed kan herinneren, is dat er op de blauwe Coolblue doos van de computer die ik bestelde een instructie stond hoe ik deze met gestrekte armen voor me kon houden om vervolgens een 10-tal squats te doen: fitness instructies voordat je weer achter de computer plaatsneemt!

Haast obsessieve focus

Sinds de oprichting in 1999, had Coolblue als handelsmerk dat het voor elke productgroep een aparte webwinkel opstartte. In 2016 waren er in de Benelux 319 gespecialiseerde webshops. Vanaf 2018 heeft ze Coolblue de strategie gewijzigd en alle gespecialiseerde webshops ondergebracht onder één domein. Een website met consumentenproducten in 10 categorieën, eigen bezorg-, reparatie en installatieservice én 14 fysieke winkels in Nederland en België. ‘Alles voor een glimlach’ staat bij Coolblue hoog in het vaandel. Dit leidt tot een haast obsessieve focus op klanttevredenheid.

Dit uit zich in het continu uitproberen van nieuwe dingen, waarbij ze ook continu meten en vragen of klanten er blij van worden. Dat doen ze in alle stappen van de klantreis, die in stukken is opgehakt zoals het afrekenen, het verpakken of het verzenden. Elke stap heeft zijn eigen business team dat expert is op dat gebied en ervoor verantwoordelijk is. Als een business unit iets bedenkt dat de klant blij kan maken, zijn er 250 programmeurs beschikbaar om het mogelijk te maken. Daarbij is de technologie altijd ondersteunend aan het proces.

Hoe houden ze die focus op klanttevredenheid zo goed vast? Het is ingebakken in de Coolblue-merkwaarden: Gewoon verwonderen. Het overtreffen van de verwachtingen van de klant alsof het de gewoonste zaak van de wereld is: dat is voor iedereen in het bedrijf een duidelijke boodschap. Iedere business unit krijgt ook de verantwoordelijkheid om in zijn stap van de klantreis ‘gewoon te verwonderen’. Elke dag een beetje beter. Zo vindt innovatie door het hele bedrijf heen plaats, vanaf de werkvloer, door de mensen die het meeste verstand hebben van dat stukje van de klantreis. Niet omdat zij daar een persoonlijk voordeel bij hebben, maar omdat dat de manier is waarop er gewerkt wordt bij Coolblue.

En de zorg dan?

Voor zorg hebben patiënten vaak niet echt een keus. Ze zijn aangewezen op de huisarts en apotheek om de hoek en het ziekenhuis in de stad waar ze wonen. Dat betekent dat patiëntvriendelijkheid vaak niet veel impact heeft op het aantal patiënten dat zich bij een zorginstelling of zorgprofessional meldt. Maar dat betekent niet dat patiënten geen behoefte aan service hebben! En dat kan al in heel kleine dingen zitten.

Net zoals Coolblue een oude wasmachine meeneemt als ze een nieuwe komen brengen, kun je als apotheekbezorger ook vragen of je nog oude medicijnen mee terug kunt nemen naar de apotheek. Als huisarts kun je het mogelijk maken om online afspraken te maken, gewoon omdat dat voor sommige patiënten prettiger is. Verwonderen is in de zorg misschien juist nog wel gemakkelijker, omdat men het toch niet echt verwacht.

Focus op patiëntvriendelijkheid

En weet je wat het mooie is? Het is ook nog eens hartstikke leuk om te focussen op klantvriendelijkheid! Tijdens mijn gesprek met Coolblue moest ik gelijk denken aan een project dat de farmaceutisch manager in de apotheek van het gezondheidscentrum waar ik bestuurder was heeft opgezet: ‘Een fan per dag’, geïnspireerd door het boek van Jos Burgers .

Het hele team heeft als doel elke dag net dat stapje harder te zetten om een patiënt tot fan te maken. Bijvoorbeeld door een patiënt de dag na een medicijnlevering even te bellen of het allemaal duidelijk is. Of als iemand aan de balie vertelt dat hij op vakantie gaat gelijk een medicijnpaspoort aan te bieden. Deze fan-verhalen worden opgeschreven, met elkaar besproken ter inspiratie en in een map bijgehouden. Bij het bereiken van afgesproken mijlpalen wordt dit vervolgens gevierd met taart. Ik kan u verzekeren, zowel de patiënten als het team vinden het hartstikke leuk!

Ik sprak hierover met Willem Koopmans, Head of Tech bij Coolblue, die ik wil bedanken voor zijn tijd en enthousiasme.