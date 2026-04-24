Noorse delegatie bekijkt innovatieve medicatietoediening

Een delegatie van het Noorse ziekenhuis Helgelandssykehuset bracht onlangs een bezoek aan Pantein Maasziekenhuis. Met grote interesse bekeken zij hoe het Maasziekenhuis medicatie op innovatieve wijze voorbereidt en toedient aan patiënten. In de afgelopen jaren is het toedienen van medicatie binnen het ziekenhuis verder geoptimaliseerd dankzij het digitale medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Dit leidt tot meer veiligheid, minder verspilling en een aanzienlijke tijdsbesparing voor verpleegkundigen.

Het werkbezoek startte om 7.30 uur met een medicatieronde op de afdeling Algemene Chirurgie, onder begeleiding van een verpleegkundige van de afdeling. Aansluitend gaf een medewerker medicatiebeheer een toelichting op het uitzetten van medicatie, het gereedmaken voor toediening en de controle via het systeem van MedEye. Verpleegkundigen dienen de medicatie vervolgens met behulp van dit systeem toe aan de patiënt. Dit vermindert het aantal handmatige controles en draagt bij aan een hogere mate van veiligheid.

Veiliger en efficiënter

Met slimme technologie wil het Maasziekenhuis goede zorg blijven bieden, ondanks de groeiende zorgvraag en personeelstekorten. De inzet van het medicatieveiligheidssysteem van MedEye is hier een goed voorbeeld van. Het maakt het proces rond medicatie veiliger en minder tijdrovend voor verpleegkundigen.

Daarnaast helpt het om verspilling te voorkomen bij het gebruik van thuismedicatie. Ziekenhuisapotheker Maarten van Soest: “We zijn het eerste ziekenhuis in Nederland dat samen met MedEye medicatie van thuis veilig registreert in een gesloten systeem. Daardoor kunnen patiënten hun eigen medicatie blijven gebruiken, ook als die tijdens de opname wordt aangepast. Dat is niet alleen veiliger, maar voorkomt ook onnodige verspilling.” Teamleider Jenny de Bruin ziet het effect op de werkvloer. Ze vertelt dat medewerkers meer rust en vertrouwen ervaren. Het systeem maakt het werk echt sneller en veiliger volgens haar.

Barcodes

CEO van MedEye Gauti Reynisson: “Wat we bij Pantein zien, is precies waar MedEye voor bedoeld is: technologie die zorgverleners ontlast en tegelijkertijd de veiligheid verhoogt. Nederlandse MedEye gebruikers lopen hierin voorop, terwijl ziekenhuizen in andere landen met precies dezelfde uitdaging worstelen: hoe maak je medicatie veiliger zonder alleen op barcodes te vertrouwen en hoe zorg je dat je méér controle hebt dan barcodes alleen kunnen bieden?”

De aanpak van Pantein trekt steeds meer belangstelling. Het Noorse ziekenhuis is niet het eerste ziekenhuis dat langskomt. Eerder dit jaar bracht een grote afvaardiging van het Zuyderland ziekenhuis een bezoek om inspiratie op te doen voor het verbeteren van hun medicatieproces. Inmiddels zijn zij gestart met de invoering van deze werkwijze met de systemen van MedEye, op een vergelijkbare manier als bij Pantein.

Micronaald

Deze week publiceerden we ook over een veelbelovende ontwikkeling in medicatietoediening. Onderzoekers van de University of California, Los Angeles (UCLA) ontwikkelden een minimaal invasieve sensor die continu moleculen in de huid kan monitoren. Waar de werking van geneesmiddelen nu vaak via losse bloedtesten wordt gevolgd, biedt deze technologie een nauwkeuriger alternatief. Losse bloedtesten geven slechts momentopnames en brengen risico’s op onder- of overdosering met zich mee.