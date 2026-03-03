AI en cameratechnologie voor vroegtijdige detectie van complicaties

Het Catharina Ziekenhuis, Philips en de Technische Universiteit Eindhoven starten met de implementatie van cameratechnologie om vitale functies van hartpatiënten contactloos te monitoren. De technologie wordt ingezet binnen het onderzoeksproject Advance ForSee, waarin cameramonitoring wordt gecombineerd met kunstmatige intelligentie (AI) om verslechtering van patiënten eerder te herkennen en het herstel na hartoperaties beter te voorspellen.

In het project worden patiënten die in bed liggen continu gevolgd door een camera met speciale software. Deze registreert vitale functies zoals hartslag en ademfrequentie. Door deze gegevens continu te analyseren hopen onderzoekers verslechtering eerder te signaleren en tegelijkertijd beter te kunnen voorspellen welke patiënten zonder complicaties herstellen.

Belangrijke rol in de hartzorg

Volgens onderzoeker en cardioloog in opleiding Gijs van Steenbergen kan de technologie een belangrijke rol spelen in de hartzorg. “Dit is de volgende stap in zorginnovatie”, zegt hij. “We ontwikkelen een algoritme dat continu de beelden van de camera’s analyseert en voorspelt wanneer er risico’s ontstaan. In de hartchirurgie, kan dit het verschil maken op het voorkomen van complicaties, en zo het herstel bevorderen.”

Het huidige onderzoek bouwt voort op een eerdere studie waarin werd aangetoond dat vitale functies betrouwbaar via camerabeelden kunnen worden gemeten, terwijl de privacy van patiënten behouden blijft. De software analyseert beelden namelijk uitsluitend op pixelniveau, waardoor patiënten niet herkenbaar zijn.

Minder handmatige metingen

De technologie wordt nu toegepast en verder ontwikkeld in een aantal patiëntenkamers op de hartafdelingen van het Catharina Ziekenhuis. Door vitale functies automatisch te meten, hoeven verpleegkundigen deze metingen minder vaak handmatig uit te voeren.

Van Steenbergen: “De technologie die we in het eerste onderzoek ontwikkelden, gaan we nu toepassen en verbeteren in een aantal patiëntenkamers. We meten vitale functies continu, zonder dat verpleegkundigen handmatig hoeven te meten. Zo ontstaat meer ruimte voor directe patiëntenzorg.”

De kern van de innovatie ligt in de toepassing van artificial intelligence en machine learning. De camera’s registreren continu vitale signalen, waarna algoritmen patronen en trends herkennen die kunnen wijzen op een verslechtering van de patiënt of juist op een voorspoedig herstel.

Wanneer een mogelijke verslechtering vroegtijdig wordt gesignaleerd, kan behandeling eerder worden gestart. Dat kan bijdragen aan sneller herstel en mogelijk een kortere ziekenhuisopname.

Ondersteuning bij beslissingen over opnameduur

Het uiteindelijke doel van het systeem is niet alleen het meten van de huidige toestand van patiënten, maar ook het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen.

“We willen dat het systeem niet alleen meet wat er nú gebeurt, maar ook voorspelt wat er mogelijk gaat gebeuren”, zegt Van Steenbergen. “Dat geeft artsen en verpleegkundigen een krachtig hulpmiddel om eerder in te grijpen en beter te kunnen beslissen over de verwachte opnameduur.”

Op termijn moet het systeem kunnen aangeven welke patiënten intensievere monitoring nodig hebben en bij wie het herstel juist voorspoedig verloopt.

Privacy als randvoorwaarde

Het gebruik van cameratechnologie in ziekenhuiskamers roept vanzelfsprekend vragen op over privacy. Volgens het projectteam wordt daarom aan strenge voorwaarden voldaan.

“De camerabeelden worden niet opgeslagen en zijn volledig geanonimiseerd”, legt Van Steenbergen uit. “De camera’s registreren alleen de delen van het lichaam die nodig zijn om vitale functies te meten. Het gaat dus nooit om herkenbare gezichten of identificeerbare kenmerken. Bovendien hebben we op de patiëntkamers een privacyluik geïnstalleerd. Een patiënt kan zo zelf kiezen om de monitoring tijdelijk te stoppen. Bijvoorbeeld bij verzorgingsmomenten.”

Samenwerking als motor voor innovatie

Advance ForSee wordt uitgevoerd binnen de Eindhoven MedTech Innovation Center-samenwerking, waarin het Catharina Ziekenhuis, Philips en de Technische Universiteit Eindhoven hun medische, technologische en wetenschappelijke expertise bundelen. Het project ontvangt ondersteuning van ZonMw. Al vóór de coronapandemie werd, ook door het Catharina Ziekenhuis, samen met de TU/e een slimme camera ontwikkeld voor het monitoren van vitale functies van patiënten na een operatie.

Volgens Mark van Gastel, Algorithm Development Lead bij Philips, is samenwerking met klinische partners essentieel voor dit type innovaties. “Binnen e/MTIC werken we samen met partners als het Catharina Ziekenhuis en de TU/e aan dit innovatieve R&D-project, waarin we onderzoeken hoe cameratechnologie en AI kunnen bijdragen aan betere monitoring van hartpatiënten. Voor Philips is het essentieel om dit soort innovaties in nauwe samenwerking met klinische partners te ontwikkelen en zorgvuldig te valideren in de praktij”, zegt hij. “Juist die samenwerking maakt het mogelijk om technologie op een verantwoorde en onderbouwde manier verder te brengen en te integreren in de klinische workflow.”

Van Steenbergen benadrukt dat technologie de zorgverlener niet vervangt. “Dit project laat zien wat er mogelijk is wanneer technici, artsen en onderzoekers samen optrekken. Technologie vervangt de zorgverlener niet, maar maakt de zorg menselijker omdat we tijd en aandacht terugwinnen voor de patiënt. Het is spannend om te zien hoe deze technologie de zorg kan veranderen.”