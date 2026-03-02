Roy Jakobs: ‘AI zal zijn grootste impact hebben in de gezondheidszorg’

Philips CEO Roy Jakobs opende de India AI Impact Summit 2026 met de voorspelling dat kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg de grootste impact gaat hebben. Tijdens zijn speech benadrukte hij de noodzaak van de verantwoorde en versnelde inzet van AI-gedreven innovaties, nu zorgsystemen wereldwijd onder toenemende druk staan. Volgens Jakobs is de hamvraag hoe we nu een intelligent zorgsysteem bouwen dat betrouwbaar, effectief en toegankelijk is voor mensen wereldwijd.

“Want uiteindelijk gaat het niet om technologie. Uiteindelijk gaat het om mensen”, aldus Jakobs. Hij ziet ook dat de druk op de zorgmedewerker ontzettend hoog is: “Als je clinici vraagt wat ze het meest missen, is het antwoord bijna altijd hetzelfde: tijd. Tijd om na te denken, om uit te leggen. Tijd om de verbinding aan te gaan met de patiënt.” De volledige presentatie van Roy kan hier teruggekeken worden.

Tijd

Doordat artsen en verpleegkundigen veel uren besteden aan administratieve werkzaamheden, blijft er minder tijd over voor directe patiëntenzorg. Volgens Jakobs zorgt AI voor een verschuiving in die situatie. In zijn visie richt de eerste fase van AI-toepassingen zich vooral op het automatiseren van routinetaken, het terugdringen van het aantal benodigde handelingen in systemen, het ondersteunen van verslaglegging en het gebruiksvriendelijker maken van digitale omgevingen. Hoewel deze veranderingen misschien niet spectaculair ogen, hebben ze volgens hem wel een ingrijpend en vernieuwend effect.

Tijdens zijn speech schets Jakobs ook een toekomstbeeld. In dit geval checkt een patiënt in voor een MRI-scan. De klinische informatie staat al klaar. AI helpt om de beste positie te kiezen, op basis van de anatomie van de patiënt, en selecteert het beste scanprotocol. Terwijl de scan bezig is, wordt de beeldkwaliteit continu en automatisch gemonitord. Jakobs vertelt dat dit autonome MRI is. Het resultaat leidt volgens hem tot heldere, nauwkeurige beelden, efficiënt en consistent geleverd. “Bij Philips werken we eraan om dit tot realiteit te maken”, aldus Jakobs.

Verzamelen en slim inzetten

Ook bij het verzamelen en slim inzetten van data ziet Jakobs een sleutelrol voor kunstmatige intelligentie. Hij schetst een toekomst waarin een ziekenhuiskamer verandert in een zogeheten Smart Healing Environment: een omgeving waarin gegevens van medische apparatuur samenkomen op één uniform platform. Daar analyseert AI doorlopend vitale functies en klinische trends, waardoor het aantal valse alarmen afneemt en potentiële risico’s in een vroeg stadium aan het licht komen.

Volgens Jakobs stelt deze manier van werken zorgprofessionals in staat om preventief in te grijpen, nog voordat een patiënt daadwerkelijk een terugval ervaart. Hij wijst daarbij op de kracht van zogenoemde agentic AI: software die binnen duidelijke kaders kan waarnemen, redeneren en handelen, en dat altijd onder toezicht van mensen. Die technologie verlaagt de werkdruk, anticipeert op mogelijke complicaties en vertaalt data naar tijdige acties. Daarmee, zo benadrukt hij, wordt kostbare tijd teruggegeven aan de zorg. In een toelichting tegenover CNBC-TV18 onderstreepte Jakobs dat AI op deze manier een cruciale bijdrage kan leveren aan het opvangen van de groeiende zorgvraag, zeker in een periode waarin het tekort aan zorgmedewerkers steeds nijpender wordt.

Vertrouwen en patiëntveiligheid

Voor Jakobs is het essentieel dat vertrouwen en patiëntveiligheid centraal staan bij de verdere inzet van technologie in de zorg. Hoe groot het enthousiasme rond innovaties ook is, patiëntveiligheid en betrouwbaarheid blijven leidend. Transparantie en voortdurende toetsing zijn volgens hem daarbij onmisbaar: “Regelgevingskaders moeten meegroeien met technologische ontwikkelingen; clinici behoren te weten hoe systemen tot aanbevelingen komen.”

Volgens Jakobs vraagt dat om een nauwe samenhang tussen innovatie en toezicht. Alleen wanneer technologische ontwikkeling en governance in hetzelfde tempo vooruitgaan, blijft het vertrouwen intact en groeit de acceptatie. Lopen die twee uit de pas, dan brokkelt volgens Jakobs het draagvlak af. Bewegen ze synchroon, dan kan de invoering juist versnellen, aldus Jakobs.

Uniek in India

Jakobs benadrukt dat juist India een unieke positie inneemt in deze transformatie. “India staat op het kruispunt van schaal, digitale infrastructuur en ambitie. AI-systemen gedijen bij gestructureerde, hoogwaardige en longitudinale data”, stelt hij. Volgens Jakobs maken de schaalgrootte van het land, de uiteenlopende zorgomgevingen en de snelle digitale vooruitgang van India het land tot een uitgelezen testomgeving voor schaalbare zorgoplossingen. Innovaties die daar tot stand komen, kunnen volgens hem richtinggevend zijn voor zorgmodellen wereldwijd. Via onder meer de Innovation Campus in Bengaluru en het Healthcare Innovation Center in Pune levert Philips actief een bijdrage aan die ontwikkeling.

Volgens Jakobs gaat het succes van AI in de zorg uiteindelijk niet worden gemeten aan het aantal algoritmen, maar aan de impact op patiënten en zorgverleners, zoals eerdere diagnoses, minder complicaties en meer tijd voor persoonlijke aandacht. Hij kijkt daarbij nadrukkelijk vooruit: “Als dit decennium later wordt beschreven, zal AI niet worden herinnerd om wat het op een scherm optimaliseerde, maar om de levens die het heeft verbeterd.”

Eind vorige maand werd bekend dat Philips voor het dertiende jaar op rij is opgenomen in de Clarivate Top 100 Global Innovators. Volgens Clarivate benadrukt de notering de consistente inzet op onderzoek en ontwikkeling, met name door de schaal en de continuïteit van de innovatie-inspanningen van het concern.