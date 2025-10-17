AI in de zorg, digitale wegwijzer innovatie, Impactmakerprijs

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het programma Realisatie AI in de zorg van VWS en de digitale Wegwijzer financiering en bekostiging van innovatie van Het programma Zorg voor innoveren. Verder aandacht voor het CWS dat de Impactmakerprijs 2025 heeft gewonnen en voor het Technisch webinar HDAB-NL.

Realisatie AI in de zorg

Demissionair minister Bruijn van VWS heeft op 6 oktober de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen voor de inzet van AI in de zorg. In zijn brief kondigt Bruijn onder meer het programma Realisatie van AI in de zorg aan. Met dit programma wil de minister in eerste instantie inzetten op het verlichten van de arbeidsdruk in de zorg. Kansrijk zijn volgens de Kamerbrief onder meer AI-systemen waarmee zorgprofessionals door middel van spraak het dossier van patiënten en cliënten kunnen updaten en vastleggen of waarmee sneller roosterplanningen kunnen worden gemaakt. Ook bij diagnostiek kan AI zorgprofessionals ondersteunen in hun werk, aldus Bruijn.



Ter voorbereiding op de samenstelling van het programma heeft VWS onderzoek laten verrichten naar verschillende thema’s. Ook is het onderwerp op de AZWA-tafel geagendeerd (AZWA is het eerder dit jaar gesloten akkoord ter opvolging en aanvulling van IZA) en zijn verschillende ronde tafels met vertegenwoordigers uit het zorgveld en aanbieders van AI georganiseerd. Uit deze gesprekken kwamen volgens de minister verschillende uitdagingen naar voren die aandacht nodig hebben om AI veilig en betrouwbaar in de zorg te kunnen implementeren en opschalen.



Tot slot gaat de Kamerbrief in op de financiering van AI in de zorg. Naast de investeringen die zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf doen in AI, zal zoals eerder aangekondigd een deel van de doorbraakmiddelen van het AZWA hiervoor worden ingezet. Deze doorbraakmiddelen bedragen in totaal 400 miljoen euro in 2027 en eenzelfde bedrag in 2028.

Wegwijzer financiering en bekostiging van innovatie

Het programma Zorg voor innoveren lanceert de digitale Wegwijzer financiering en bekostiging van innovatie om zorginnovatoren te ondersteunen bij het realiseren van structurele financiering voor hun innovatie. In een zorglandschap vol complexe regelgeving en uiteenlopende stakeholders moet deze praktische gids houvast en richting bieden. De wegwijzer is ontwikkeld door het Lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van Hogeschool Windesheim en sluit aan bij de dagelijkse praktijk van zorgvernieuwers. De tool is bedoeld voor iedereen die werkt aan technologische of procesmatige innovaties in uiteenlopende zorgomgevingen – van ziekenhuis tot thuiszorg.



De wegwijzer bestaat uit vijf stappen:

De basis: inzicht in het Nederlandse zorgstelsel en relevante wetgeving.

Idee & verkennen: toetsen of jouw innovatie een oplossing biedt voor een herkenbaar probleem.

Ontwikkelen en testen: rekening houden met eisen van stakeholders en toekomstige bekostiging.

Waardebepaling in de praktijk: aantonen van de toegevoegde waarde van je innovatie.

Opschalen en transformeren: richting brede toepassing en structurele financiering.

Naast inhoudelijke uitleg bevat de wegwijzer een beslisboom, begrippenlijst en links naar verdiepende bronnen. Innovatoren kunnen eenvoudig navigeren naar informatie die past bij hun specifieke situatie. Op dinsdag 28 oktober 2025 van 11.00 tot 12.00 uur organiseert Zorg voor innoveren een gratis webinar waarin de Wegwijzer wordt toegelicht. Met de Wegwijzer stelt Zorg voor innoveren een belangrijke stap te zetten in het ondersteunen van innovatie in de zorg, aangezien structurele financiering essentieel is om vernieuwende ideeën te laten landen in de praktijk.

CWZ wint Impactmakerprijs 2025

De afdeling Zelfzorg Thuis van het Nijmeegse CWZ heeft de Impactmakerprijs 2025 gewonnen. Deze prijs wordt door het Actie Leer Netwerk uitgereikt aan de meest inspirerende en impactvolle beweging in zorg en welzijn. Zelfzorg Thuis heeft de publieksprijs 2025 gewonnen. Bij Zelfzorg Thuis leren verpleegkundig vaardigheidsinstructeurs aan patiënten en hun naasten om zelf verpleegkundige handelingen te doen en goed om te gaan met digitale ondersteuningsmiddelen, zoals zorgapps, digitale informatie en het online patiëntportaal.



Afdeling Zelfzorg Thuis bestaat bijna anderhalf jaar en heeft in die tijd 1.200 patiënten geschoold. Patiënten die zelf eenvoudige zorghandelingen kunnen verrichten, zijn zelfstandiger, hebben meer vrijheid en meer regie op hun leven, aldus afdelingshoofd Bas Donderwinkel. "Onderzoek van studenten aan de HAN laat zien dat deze patiënten vaardiger zijn in het uitvoeren van de handelingen, ze vertrouwen hebben dat ze zich goed kunnen redden en minder afhankelijk zijn van thuiszorg of mantelzorgers. De patiënten uit het onderzoek vinden de sfeer prettig, de uitleg helder en er is veel ruimte voor het stellen van vragen."

Technisch webinar HDAB-NL

Op maandag 24 november 2025 van 10.30 tot 12.00 uur organiseert het programma HDAB-NL een technisch webinar over de opbouw van een nationale Health Data Access Body (HDAB). Dit webinar is relevant voor iedereen die betrokken is bij de technische infrastructuur rond gezondheidsdata of geïnteresseerd is in het verantwoord hergebruik van gegevens binnen de toekomstige European Health Data Space (EHDS).



Sinds 1 december 2023 werkt Nederland, in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met ICTU, CBS, RIVM en Health-RI, aan de ontwikkeling van een coördinerende HDAB. Deze instantie moet het vindbaar maken van elektronische gezondheidsgegevens mogelijk maken, processen rond gegevensaanvragen uniformeren en zorgen voor een veilige verwerkingsomgeving.



Tijdens het webinar worden deelnemers bijgepraat over de technische voortgang van het HDAB-NL programma. Er is speciale aandacht voor de verschillende technische componenten en de voorbereidingen op aankomende testmomenten. Het webinar staat onder leiding van de volgende experts: Jasper van der Zwaag (ICTU),

Mathilde Overduin (CBS), Marianne Knoop Pathuis-Baarda (Health-RI), Justin Poelstra (ICTU).